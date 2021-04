¿Cómo funciona la credencial digital de vacunación argentina?

Mientras avanza la campaña de inmunización contra el coronavirus, que cuenta con más de 5 millones de dosis distribuidas a lo largo del país, el Gobierno impulsa la utilización de una credencial digital disponible para toda persona que haya sido vacunada en Argentina. La herramienta se puede usar como documento dentro del territorio nacional y podrá servir en un futuro como pasaporte sanitario para realizar viajes internacionales o determinadas actividades sociales como ingresar a eventos masivos.

El carnet digital, que se obtiene a través de la aplicación Mi Argentina, permite visualizar información esencial como el nombre de la vacuna, lote, el establecimiento donde fue aplicada, las dosis recibidas y las fechas correspondientes a cada una. Los datos surgen del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (NOMIVAC) que depende del Ministerio de Salud de la Nación.

"Por primera vez en la historia no tenemos que portar una credencial en papel, un cartón donde nos anotan las vacunas, sino que está todo centralizado. Por un lado, porque es el Estado nacional quien efectivamente hace la compra supervisada de las dosis y, por el otro, porque es la primera vacuna que está nominalizada. Cada una que se aplica tiene un registro que identifica a la persona a la cual se la dio. Eso nunca había ocurrido en Argentina", explicó a Página/12 la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.

En paralelo, se está trabajando para integrar los resultados de los tests PCR en la aplicación, los carnet de vacunación de hijos e hijas y el registro de la matrícula de los profesionales de la salud.

Mi Argentina cuenta con 7 millones de usuarios y, además, permite vincular a la plataforma el DNI digital, registro de conducir, seguro automotor, cédula verde, certificado de discapacidad, credencial de cannabis medicinal, entre otros documentos.

El objetivo del Gobierno es que, en paralelo a un mayor ritmo de vacunación, se incremente la cantidad de usuarios activos y agilizar la implementación de un sistema que podría ser clave en caso de que las autoridades sanitarias nacionales o de otros países consideren necesario el uso de un "pasaporte sanitario".

"Eso hoy en Argentina no existe, pero si el ministerio de Salud define que para participar de determinado evento o realizar una actividad en particular sea condición estar vacunado, esta herramienta va a validar que la persona ya está inmunizada", señaló Sánchez Malcolm.

Argentina no es el primer país en lanzar un registro de este tipo. La semana pasada, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, lanzó Excelsior Pass, una aplicación que verifica si un usuario está inmunizado o si tiene un test realizado en las últimas horas con resultado negativo. A partir de esta medida, busca garantizar la seguridad sanitaria en el marco de la reapertura de estadios deportivos y una mayor asistencia a locales de música, restaurantes y otros negocios con capacidad limitada.

Por su parte, China lanzó un pasaporte digital destinado a sus ciudadanos para acreditar la situación sanitaria de quienes se movilizan hacia o desde el extranjero. En el mismo sentido, la Unión Europea prevé su entrada en vigencia a mediados de junio para permitir una mejor circulación en la temporada de verano y cuidar la actividad turística.

Si bien hasta el momento la instrumentación de este mecanismo no logró consenso a nivel global y tampoco definiciones específicas por parte del ministerio de Salud y Cancillería argentina, probablemente en el corto plazo cumpla un rol fundamental en el tránsito de pasajeros.

A modo de conclusión, Sánchez Malcolm también destacó que la pandemia obligó a establecer nuevos parámetros vinculados a lo digital, a la transparencia y al acceso universal a determinada información que antes no estaban disponibilizadas. “No había un registro nominal de vacunas y este es un primer avance que nos permite tener esa garantía. Hoy, si no tenés desde chico tu registro en un carnet, no sabés qué vacunas te diste. Este es un piso para poder crecer", afirmó.

Cómo descargar Mi Argentina

1. Ingresá a Mi Argentina o descargala desde en el celular y hacé clic en Creá tu cuenta

2. Completá el formulario de registro. Necesitas tu CUIL, correo electrónico y fecha de nacimiento.

3. Validá tu correo electrónico para activar la cuenta. Vas a recibir un mail y notificaciones.

4. Ingresá a Mi Argentina.

5. El certificado de vacunación está incorporado como credencial en la pestaña "Mis documentos"