Copa de la Liga: festival de goles en Gimnasia-Lanús

Lanús venció con jerarquía por 4 a 2 a un diezmado Gimnasia, en el Bosque platense, conquistando un valioso triunfo que le permite alcanzar momentáneamente a Vélez en la punta de la zona B, en el marco de la octava fecha de la Copa de la Liga.

La influencia de José Sand y la jerarquía de Facundo Pérez, Tomás Belmonte, Matías Esquivel y Pedro De La Vega fueron demasiado ante un Gimnasia golpeado por las bajas por coronavirus. La claridad de los conducidos por Luís Zubeldía no tardó en sacar diferencias y, a los nueve minutos, Facundo Pérez se hizo presente en la red, tras un centro de Sand, en lo que fue el primer gol de un más que entretenido juego.

Los dirigidos por Martini y Massera sufrieron el impacto, sobre todo en la ultima línea donde evidenciaba flaqueza. Sin embargo, a los 22 minutos tuvo en su experimentado capitán Lucas Licht su bandera para empatar el encuentro, con un bombazo desde afuera del área para inyectar la cuota de motivación y de espectáculo para quienes seguían el devenir en el Bosque desde sus casas.

La intención de los locales, que fue llegar al arco defendido por Lautaro Morales, no prosperó como hubieran querido: el conjunto local no logró hacer pie en la zona creativa y fue eso mismo lo que le permitió al equipo Granate explotar las bandas.

A los 33 minutos, nuevamente Pérez, puso otra vez en ventaja a Lanús: el volante, que ingresó con pelota dominada por el centro del área, definió de zurda ante la salida de Tomás Durso y estableció el 2 a 1 para cerrar una etapa que reflejó en el marcador lo sucedido en el primer tramo de juego.

Gimnasia, tanto en la primera parte como el comienzo de la segunda intentó buscar la igualdad, aunque la visita no especuló y volvió a golpear al minuto de juego, con el 3 a 1 sellado por Matías Esquivel. El local no llegaba a estar cerca del descuento aún cuando, a los 35 minutos de la segunda parte, el histórico Pepe Sand volvió a aparecer en el juego para asistir a Pedro De La Vega, quien anotó el cuarto tanto de los granates para sellar su escalada a la punta. Otra vez Licht, de destacada tarde, apareció con toda su jerarquía para poner un descuento que se gritó fuerte en La Plata, a ocho minutos del final, pero que no alcanzó para llevarse una sonrisa del Bosque.