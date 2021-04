Axel Kicillof: "El aumento de casos en la última semana fue explosivo"

"Las nuevas cepas, sobre todo la de Manaos, vienen por avión o a través de las fronteras y ya detectamos personas con la variante de manaos en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad también. Lo que quiero decir es que el aumento de los casos en la última semana el aumento fue explosivo", dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof.

"Ya instauramos la misma restricción nocturna que tiene la Ciudad de Buenos Aires y bajamos de 20 a 10 la gente que puede hacer reuniones privadas, aunque sean difíciles de controlar", agregó. "No hablé este domingo con Horacio Rodríguez Larreta, pero hablé con Alberto y estamos evaluando cuáles son las medidas más pertinentes. La idea es evitar el crecimiento de los contagios hasta que lleguen nuevas vacunas", dijo en diálogo con Radio 10.

Nuevas medidas

"Estamos tratando de coordinar medidas porque donde arrecian los contagios es en el AMBA. Hay una batería de medidas, no te las puedo adelantar. Los portales están armando un conventillo. No lo veo como una puja con Horacio Rodríguez Larreta La preocupación es de todos, me lo expresó Larreta, me lo expresó Alberto", afirmó-

"Estamos recogiendo nuestra experiencia y la internacional porque en todo el mundo se toman medidas fuertes y se avanza con la vacunación", dijo el gobernador, quien alertó por los contagios en las escuelas. "Estamos teniendo casos de COVID en las escuelas así que tenemos que estar muy atentos", comentó.

"El sábado tuve una reunión en la que decidimos seguir con el sistema de fases según municipio, pero sabiendo que el virus entra por la Ciudad de Buenos Aires", explicó.

"Este fin de semana fue especialmente complejo y se nota en el 148, se empieza a mezclar con los primeros fríos, los primeros mocos, se hisopa a los chicos y resulta que no es covid. Pero hay mucho covid", finalizó el gobernador, que este lunes se reunirá con su equipo de expertos para definir un plan para coordinar con Ciudad y Nación.

En la provincia, calculan que pueden terminar de vacunar a los mayores de 70 en 10 días y después van por 1.000.000 de dosis para los que tienen entre 60 a 69 años.