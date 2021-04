Guanteando contra la inequidad de género

Las boxeadoras salteñas reclaman mayor participación y visibilidad en un deporte que históricamente fue de varones. Recién en 2001, la Federación Argentina de Boxeo habilitó la posibilidad de que obtuvieran licencias amateur y profesionales para legalizarlas a nivel país y que pudieran competir. Antes de esa fecha, las mujeres ya boxeaban pero no podían competir como lo hacían los hombres, en Salta ellas relataron que solo participaban de peleas en boliches y gimnasios pero sin licencias y hasta de forma clandestina. En la actualidad solo dos jóvenes que entrenan tramitan una licencia profesional.



La Asociación Salteña de Boxeo depende de la Federación, había sido creada en 1999 por Miguel Herrera, después dejó de funcionar y se reactivó hace tres años. Ahora tiene a una mujer al frente, su presidenta es Nancy López.



López llegó al boxeo hace 12 años, cuando tenía 27, y estudiaba la carrera de nutrición de la que egresó. Mientras realizaba una investigación sobre la alimentación de boxeadores en período de competición, se vio tentada de empezar a entrenar y al poco tiempo obtuvo una licencia para pelear en el nivel amateur, también obtuvo la licencia profesional pero no debutó en esa categoría. Ella también fue jurado y es técnica de boxeo.

López contó a Salta/12 que en estos momentos no hay boxeadoras con licencia profesional que estén compitiendo y representando a la provincia pero sí hay muchas en el nivel amateur, alrededor de 60 y otras que entrenan pero de forma recreativa sin ánimo de subirse al ring.

"Las chicas empiezan a pelear a partir de los 15 años, y van pasando por diferentes categorías como cadetes, juveniles a los 17 y 18 años y a mayores a los 19 años", explicó. Esas categorías se definen por peso y por edad. Antes de comenzar a pelear, deben tener sus años de entrenamiento en la gimnasia boxística.

La presidenta dijo que hay niñas que entrenan en las escuelas municipales de boxeo desde los 8 años. También contó que se está promoviendo la participación de las niñas en el programa de "boxeo infantil sin contacto", que es mixto y en el que se incentiva que incorporen parte de las técnicas de este deporte, "es una disciplina sin golpes ni contacto físico, para niños y niñas hasta los 14 años", precisó.



El año pasado en Salta la Asociación creó la Comisión Femenina de Boxeo cuya presidenta es Sandra Juárez. Este espacio surgió por pedido de la Federación el 25 de junio de 2020, en plena pandemia, y el objetivo es incentivar la participación de las mujeres en este deporte. "Estamos trabajando con mujeres de distintas edades. Esta comisión está conformada con una preparadora física, una nutricionista, enfermeras, ex boxeadoras y boxeadoras activas", precisó Juárez a Salta/12

El 25 de marzo de 2001 la Federación Argentina de Boxeo otorgó la primera licencia profesional a una mujer, a quien hoy es reconocida como la pionera que abrió el camino para otras en este deporte, Marcela "Tigresa" Acuña . Por eso en esa fecha se conmemora el día de las boxeadoras.

En Salta también hubo pioneras, una de ellas es oriunda de Apolinario Saravia, Claudia Bravo, ella boxeaba desde niña como un juego con sus hermanos varones. Llegó a boxear solo como amateur, había comenzado a participar de peleas en 1997, a nivel provincial, nacional e internacional.

Una de sus últimas peleas fue en un campeonato en Uruguay donde la contrataron para representar a ese país. Se retiró en 2002 pero aún la siguen convocando desde la Asociación salteña para solicitar su colaboración, ya que explicaron que conoce mucho de las técnicas y reglas de la disciplina. Bravo contó que conoció a Acuña mientras entrenaba en el seleccionado nacional en Buenos Aires y a donde llegó por recomendación del entrenador salteño Juan Juárez. "En Argentina era muy difícil que te integren al boxeo. Hay que reconocer la lucha tremenda que hizo (Acuña) por el boxeo femenino", expresó Bravo a Salta/12.

Bravo relató que en aquellos años cuando peleaba, había mucha discriminación a las mujeres, no se les daba participación ni equidad y "no se las veía con los mismos ojos como a los varones", no tenían oportunidades para crecer como deportistas.

Otras iniciadoras del boxeo femenino salteño que aparecen renombradas fueron Eli Moreno de General Güemes y las hermanas Cristina y Sandra Mamaní.

"El boxeo femenino actual sigue escalando y ganándose un poco de espacio pero sigue golpeado por la indiferencia de muchos dirigentes machistas. En Salta hay varias mujeres boxeadoras y buenos proyectos para llegar a tener un título argentino y mundial. En estos momentos las más nombradas son Erika Aramayo que obtuvo 5 campeonatos nacionales trayendo medallas de oro y esperamos que este año sea profesional. También Mara Fabián que en el último Juego Evita trajo medalla de oro y en el anterior medalla de plata", sostuvo Juárez. Además añadió que "hay varias boxeadoras que quedan varadas por la falta de motivación en el boxeo femenino".

Juárez afirmó que costó mucho en el norte "que el boxeo femenino se implante". Ella hoy tiene 45 años y recordó que comenzó con la actividad boxística a los 12 y cuando quería pelear a los 15 o 16 lo hacía de forma clandestina y a escondidas de su padre, el reconocido Juan Juárez.

Relató que se cambiaba el nombre para poder participar de torneos que organizaban a nivel interno algunos boliches donde no te pedían los requisitos que hoy sí se exigen como los estudios médicos y la licencia. "En Salta seguíamos con el machismo implantado. Cuando era jurado decían ¿pero que puede saber esa mina de boxeo?", recordó. Hoy además de ser la presidenta de la Comisión femenina, es técnica nacional de boxeo y profesora de educación física, entrena a chicas y chicos en el CIC de Santa Cecilia.

Juárez como las otras boxeadoras consultadas consideraron que la desigualdad de género en el boxeo sigue existiendo porque a las mujeres "les pagan un 40 o 30% menos de lo que se le paga a un hombre en la categoría profesional. Ellas señalaron que en las veladas o torneos que se organizan en Salta hay más peleas de varones y ellas piden también participar para poder avanzar en la carrera profesional. "Generalmente en los festivales de boxeo no hay boxeadoras", manifestó López.

Rosana Carbajal es jurado de boxeo, comenzó a entrenar en el año 2000. "Cuando Salí a buscar gimnasio, en Luz y Fuerza había boxeo pero no había mujeres", contó. Recordó que en Mega Gym comenzó a entrenar en un grupo donde había 4 mujeres haciendo entrenamiento y también iban otras para practicar solo gimnasia boxística.

Carbajal recordó que en 2001 se hacían veladas boxísticas, con exhibiciones de boxeadoras, en gimnasios, en los barrios y también en el Delmi. "Estaba en proyecto que las mujeres pudieran participar de torneos de forma legal, en ese momento era incipiente la formación en Salta, en Buenos Aires ya había", indicó.

Relató que el entrenamiento era "muy exigido", similar al de los varones. Ella también hizo la salvedad de que en 2004 había más apertura al boxeo femenino y que las mujeres de clase media o alta practicaban boxeo pero como gimnasia, no les interesaba "entrenar para pelear". Señaló que no había entrenadoras mujeres. En 2007, Carbajal hizo los cursos de arbitro y de jurado, luego se desvinculó del boxeo en 2012, ya que se dedicó a la carrera docente.

Brisa Vizgarra tiene 22 años, realiza las gestiones para tramitar su licencia profesional y practica boxeo hace 8 años. Comenzó porque le llamó la atención el entrenamiento que se realizaba en el CIC de Santa Cecilia. Debutó como amateur en un campeonato femenino en 2015 y salió campeona provincial. En 2016 fue subcampeona en un campeonato nacional femenino en Córdoba. Y ya peleó en otras provincias como Jujuy, Formosa, Tucumán, Mendoza y Chaco. También peleó en Iquique en Chile en dos campeonatos internacionales durante 2018 y 2019, de los que volvió con medallas de plata y de bronce.

"Hoy en día no estamos compitiendo. Más que por la pandemia es por la gestión de gobierno", sostuvo Vizgarra. La joven relató que en una clínica de boxeo de la Comisión femenina hablaron de la desigualdad de género en este deporte y de la desigualdad salarial. "Considero que entrenamos igual que los varones, eso no cambia. Guanteamos con ellos que son hombres", manifestó y consideró injusto que las mujeres sigan afrontando inequidades en el deporte. También sostuvo que cuando haya peleas se debe tener en cuenta a las mujeres, "en las veladas se ven más hombres". "A las mujeres les deberían dar el mismo lugar en cuanto a la organización de las peleas, que son necesarias para que tengamos el mismo ritmo", expresó Vizgarra.