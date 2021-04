Premios SAG 2021: los principales ganadores

Este domingo se entregaron los premios del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards), donde "El juicio de los 7 de Chicago", la cinta dirigida por Aaron Sorkin y producida por Netflix, recibió el galardón a mejor elenco o reparto y se perfila así como posible ganadora en los Premios Oscar que se entregarán el próximo 25 de abril.

En la ceremonia, organizada en formato reducido de una hora de duración y con discursos pregrabados, Viola Davis y Chadwick Boseman (este último con una victoria póstuma), se llevaron el reconocimiento al mejor actor y actriz protagonista por "Ma Rainey's Black Bottom".

Boseman, protagonista de "Black Panther" fallecido el pasado verano a los 43 años por un cáncer de colon, también está nominado al Oscar como mejor actor. Hasta el momento, solo dos actores han logrado el galardón a título póstumo: Peter Finch, por "Network: The Secret Life of Television" (1976), de Sidney Lumet, y Heath Ledger, por "The Dark Knight" (2008), de Christopher Nolan.

En las categorías de actores secundarios, Daniel Kaluuya repitió el triunfo de los Globos de Oro por "Judas and the Black Messiah", mientras que la coreana Yuh-Jung Youn venció en el apartado femenino con "Minari".

De esta manera, y por primera vez en la historia de los SAG Awards, los cinco galardones más importantes han recaído en intérpretes afroamericanos y asiáticos, incluido el de mejor elenco que se llevaron los protagonistas de “El juicio de los 7 de Chicago”.

"Necesitamos líderes que nos hagan odiarnos menos -dijo Frank Langella, que interpreta al juez racista en el drama judicial centrado en la represión de las protestas contra la guerra de Vietnam-. Les debemos las gracias a los 7 de Chicago".

El elenco de la película que gana en los SAG suele alzarse también con la estatuilla de la Academia ya que los actores constituyen el mayor grupo de votantes en esta categoría de los Óscar con un total de 10 mil miembros. Sin embargo, este año la favorita para los premios de la Academia es "Nomadland", que no pudo estar nominada en la categoría de mejor reparto ya que su protagonista es solo Frances McDormand, quien perdió frente a Davis en la categoría de actriz protagonista.

Los SAG también premian a las producciones de televisión y, al igual que pasó en los últimos Globos de Oro, "The Crown" y "Schitt's Creek" arrasaron y se llevaron el galardón al mejor elenco de una serie de drama y comedia, respectivamente.

Gillian Anderson ganó como mejor actriz protagonista por encarnar a Margaret Thatcher en "The Crown", mientras que Catherine O'Hara ("Schitt's Creek") hizo lo mismo en comedia.

En el apartado masculino, Jason Bateman venció por el drama de "Ozark" mientras que Jason Sudeikis triunfó con la sorprendente "Ted Lasso", la comedia estrella de Apple TV+.

Por su parte, Anya Taylor-Joy ganó el premio a la mejor actriz de una miniserie gracias a "The Queen's Gambit", mientras que Mark Ruffalo ("I Know This Much is True") venció en el apartado masculino.

De esta forma Netflix logra consolidarse cada vez más en las ceremonias de premiación frente a los estudios tradicionales: "El juicio de los 7 de Chicago", "Ma Rainey"s Black Bottom", "The Crown", "The Queen's Gambit" y "Ozark" forman parte de su catálogo.