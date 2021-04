Un paso con todo el respaldo

Desde Santa Fe

Omar Perotti acertó este fin de semana cuando dijo que “no tenía dudas” que Marcelo Sain volvería a su cargo de director del Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación que ganó por concurso, como ocurrió ayer. “Se hizo lo que corresponde”, coincidió su ministro de Gestión Pública Marcos Corach. “Lo justo, lo legítimo, lo legal”, -planteó Corach- es que Sain volviera a su cargo en el MPA, al terminar la licencia que le concedió el propio fiscal provincial Jorge Baclini en diciembre de 2019 para sumarse al gabinete de la Casa Gris. Perotti le apuntó también al operativo anti Sain que lanzó el Frente Progresista para impedir que el ex ministro de Seguridad vuelva al mando del Organismo de Investigaciones. “Creo en la independencia de poderes. Es bueno que cada una de las instituciones pueda funcionar sin presiones, ni interferencias, ni bloqueos de los otros poderes”, advirtió el gobernador.

Perotti había dicho en Reconquista que “no tenía dudas” que Sain iba a volver a su cargo en el Organismo de Investigaciones, como sucedió ayer. El MPA –dijo el mandatario sin nombrar a Baclini- “tiene todas las herramientas para decidir. Si se otorgó una licencia (para desempeñar un cargo político, como en el caso de Sain), también la puede dejar sin efecto y recibir a alguien que retorna al Organismo a trabajar. No me cabe ninguna duda que es lo que va a suceder”, pronosticó. Y así fue.

El gobernador le apuntó también a los legisladores del Frente Progresista que se embarcaron en el operativo anti Sain, para impedirle que reasumiera su cargo. Y hasta lo denunciaron ante el INADI por un “audio robado”, como dijo el ministro de Seguridad, Jorge Lagna. “Creo en la independencia de poderes”, señaló Perotti. “Nosotros podemos opinar tal o cual cosa. Pero en una democracia, las instituciones deben funcionar sin presiones, ni interferencias, ni bloqueos de los otros poderes”. Un claro mensaje a la oposición.

Ayer, y en la misma línea, el ministro Corach, dijo que Baclini “hizo lo que correspondía” al dejar sin efecto la licencia que le otorgó a Sain el año pasado para que éste asumiera al frente del Organismo de Investigaciones. “El ex ministro renunció a su cargo. Se le terminó la licencia que tenía en el MPA. Por lo tanto, lo justo, lo legítimo, lo legal, es que volviera al puesto que había dejado por licencia por asumir un cargo político. El MPA hizo lo que debía hacerse, a pesar de algunas acciones por parte de la oposición en la Legislatura, un pedido de juicio político a un ex ministro que ya no está o denuncias que se han hecho (en el INADI por el “audio robado”). “Estoy convencido que (Baclini) hizo lo que debía hacerse”, afirmó Corach.

-¿Se cierra el capítulo Saín? –le preguntaron por LT9. “¿Se puede volver a dialogar con la Legislatura sobre temas vitales para el gobierno como las leyes de Seguridad y de Conectividad?

-Vamos a seguir insistiendo en esos temas como lo hicimos hasta ahora. Con Sain en el Ministerio o sin Sain. Esos proyectos duermen en la Cámara de Diputados desde octubre y no hay ninguna razón para que no los puedan tratar –respondió Corach.

Perotti fue aún mucho más duro que su ministro, al plantear que el cajoneo de las leyes de conectividad en la Cámara de Diputados “es un daño a la gente” que padece el aislamiento.

El gobernador exigió que la Legislatura “tome una decisión" lo antes posible. "El tiempo pasa y hay un daño a la gente porque (la demora) nos impide avanzar en el plan de Conectividad (que impulsó en julio de 2020). Es una decisión que los 50 legisladores pueden tomar desde octubre del año pasado porque la ley de conectividad tiene media sanción (del Senado), pero aún no la trataron", criticó. "¿Eso qué significa?" "Que tampoco podemos avanzar en la telemedicina, que requiere buena comunicación y podría ser clave en lugares alejados de los centros principales. Porque cualquier consulta se pueda hacer en forma rápida, tener un diagnóstico y una accionar posterior mucho más efectivo y con más resguardos para la salud de los santafesinos y santafesinos", concluyó Perotti.