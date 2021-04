Juan Grabois está “absolutamente convencido” de la existencia del lawfare en la Argentina

El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, participó ayer del ciclo político Fuego Amigo en Canal 9 y afirmó tener un buen vínculo con Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, señalado como el principal operador judicial del Gobierno de Mauricio Macri.



“De Pepín Rodríguez Simón tengo unas anécdotas espectaculares. No soy amigo pero es una persona con la que tengo un buen vínculo. A mí no me constan sus operaciones judiciales”, indicó sobre su trato con el actual diputado del Parlasur por Cambiemos.

“Con Rodríguez Simón negocié la Ley Nacional de Barrios Populares. Cuando ya la teníamos armada y estaba aprobada por la Procuración, en la oposición de aquel entonces, el Frente de Todos, no les resultaba muy simpático que hubiera una ley buena del macrismo. Y yo les explicaba: miren, no lo va a poder capitalizar políticamente, es una ley muy positiva, va a servir para el futuro. Y ellos estaban más o menos convencidos”, contó.

“Pero cuando estaba por entrar la ley, el macrismo decide no meterla porque es una ley donde hay una expropiación masiva de tierras. Pepín estuvo en esas negociaciones y estaba de acuerdo con nosotros. Y yo estoy muy orgulloso porque sé que intereses defiendo cuando negocio con Pepín, con Popín o con Papín (sic)”, agregó.

Por otra parte, el dirigente social afirmó durante la entrevista estar “absolutamente convencido” de la existencia del lawfare en la Argentina y en otras partes de Latinoamérica.

“A Cristina la defiendo porque era la líder del movimiento político más importante de la Argentina que podía derrotar al macrismo, y que hizo mucho bien al pueblo argentino.

Durante el macrismo hubo un plan sistemático coordinado internacionalmente para destruir a Cristina, a Lula (da Silva), Evo (Morales) y a Correa (Rafael). No me cabe la menor duda de su inocencia, estoy seguro de que la persiguen por las cosas buenas que hizo”, argumentó.

“El lawfare en la argentina existió, yo me metí en política partidaria por el lawfare. Para mí en Comodoro Py hay que hacer una cooperativa de demolición y demolerlo”, afirmó Grabois.

Por último, el abogado y licenciado en Ciencias Sociales remarcó las diferencias que tiene con Martín Guzmán, a quien criticó por su labor frente al ministerio de Economía.

“Guzman me parece un tipo capacitado, probo, buena persona, versátil, puedo decir un montón de objetivos favorables, pero no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, ni con la deuda ni con la problemática socioeconómica”, manifestó.

“Creo que hay un problema, su formación académica le hace ver las cosas de determinados manuales y planillas de cálculo, y le falta calle y formación política”, opinó sobre el titular de la cartera de Economía.