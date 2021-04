Bill Murray: "Me engañaron para hacer Cazafantasmas 2"

Bill Murray dijo que "fueron más listos que yo" cuando se unió a la secuela de Cazafantasmas "bajo falsas premisas". El actor habló sobre su historia con la amada franquicia fantástica en un panel del Santa Barbara International Film Festival, donde dijo que era "muy, muy reacio" a la idea de hacer una secuela de la exitosa película de 1984, pero que fue engañado cuando el estudio le presentó una idea que nunca se materializó en el guión del film.

"En el momento pensé que la única razón por la que cualquiera quisiera hacer otra película era para ganar dinero, y yo era probablemente el más reacio a la idea", dijo Murray. "Pero de todos modos alguien fue más listo que yo. No sé si el productor Ivan Reitman lo preparó, pero nos reunió a todos en un salón, y realmente nunca habíamos estados todos juntos en una habitación desde el estreno del film. Y fue muy, muy divertido juntarnos. Sigourney Weaver y Annie Potts son personas espectaculares, muy graciosas."

El intérprete de 70 años dijo que accedió a protagonizar la secuela de 1989 luego de que el estudio "presentara una idea para la historia que era realmente buena. Pensé 'joder, podemos hacer que funcione'". Pero de todos modos, según explicó, "en la historia que escribieron eso no apareció. Consiguieron embarcarnos en la secuela bajo premisas falsas. Harold Ramis tenía esta gran idea, pero para el momento en que empezamos a filmar, me presenté en el set y dije '¿qué diablos es esto? ¿Qué es esta cosa?'. Pero ya estábamos filmando, con lo que tuvimos que figurarnos cómo hacer que funcionara." El actor también ofreció su opinión sobre las dos películas: "Probablemente me gusta más la primera que la segunda, solo porque el primer corte es el más profundo".

Murray aparece en Ghostbusters: Afterlife, a estrenarse el próximo 11 de noviembre, junto a Finn Wolfhard, una de las estrellas de Stranger Things. Según dijo, el guión escrito por el director Jason Reitman para esta nueva entrega "realmente hace que la franquicia vuelva a la vida."