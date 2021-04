Un juego con muchos jugadores

La fiscal de San Lorenzo Melissa Serena fue imputada ayer por incumplimiento de sus deberes y omisión de persecución penal en una causa por juego clandestino que ya tiene a otros dos fiscales rosarinos detenidos, acusados por coimas, y a un senador acusado. La fiscal Serena, mantuvo conversaciones con Nelson Ugolini, un empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que también está imputado en la misma causa por encubrir el juego ilegal. La funcionaria judicial no quedó detenida porque los acusadores no solicitaron la medida de prisión preventiva, a pesar de que esta se negara a dar las contraseñas para que los investigadores pudieran acceder a su Iphone.

Serena es la cuarta fiscal acusada en esta organización, ya que antes lo habian sido el ex fiscal regional Patricio Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad. También el 23 de marzo pasado se sumó a este lote el fiscal de Reconquista Rodrigo González, a quien su colega de Melincué Matías Merlo lo acusó de “encubrimiento de una organización criminal” que lideraba Leo Peiti y “la sustracción y ocultamiento de 703 legajos de causas judiciales que estaban asignadas a su persecución penal”. El jueves 18 de marzo González fue suspendido en sus funciones por la comisión de Acuerdos de la Legislatura.

Cabe recordar que Nelson Ugolini era empleado de la fiscalía a cargo de Gustavo Ponce Asahad, imputado y detenido el año pasado junto a su superior, el exfiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, por el presunto cobro de coimas a un capitalista del juego ilegal, Leonardo Peiti.

De acuerdo a la acusación, los fiscales recibían 5 mil dólares mensuales de Peiti a cambio de alivianar su situación procesal y mantenerlo informado sobre investigaciones en su contra.

Al abrir el teléfono de Ugolini, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, encontraron audios que comprometieron la situación de la fiscal Serena y también del senador provincial, Armando Traferri, de quien solicitaron sin suerte su desafuero en la Cámara alta provincial.

Según señalaron en la audiencia de ayer, el 6 de febrero de 2020 Ugolini le envió un mensaje a Serena para que le brindara información sobre delitos investigados en San Lorenzo, que la fiscal debió denunciar. En el audio, Ugolini le dice a Serena: “Hacete la boluda y estirá la oreja en la fiscalía de San Lorenzo, me acaba de llegar información policial de que a PDI (Policía de Investigaciones) de San Lorenzo lo sacaron para mandar PDI de Rosario, en realidad quieren controlar dos variantes importantes, una juego clandestino y dos, puerto seco”.

Los fiscales indicaron que el empleado judicial le requirió a Serena información “acerca de eventuales allanamientos que se estarían por realizar en el distrito de San Lorenzo” sobre los delitos mencionados.

“A esa fecha, Serena sabía que existían investigaciones en curso sobre esos hechos en el ámbito de la Agencia contra la Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de la Fiscalía Regional Rosario, entonces ante el pedido de Ugolini omitió poner en conocimiento de sus superiores esa circunstancia”, señalaron los acusadores.

En el segundo audio, Ugolini le dice “no te olvides que nosotros antes de fin de año (por el 2019) nos comimos una curva que lo llamó el propio Pipi (apodo del senador Traferri) a Gustavo (Ponce Asahad) y casi lo ahorca, ¿me entendés?” Y sigue: “Por culpa del idiota de (el fiscal de Melincué, Matías) Merlo que quiso hacerse el fantasma, a Gustavo lo dejaron entre ceja y ceja. Justo antes de las elecciones este otro salió a tumbar justo juego clandestino y puerto seco”.

Merlo fue el primero en investigar a Peiti por juego clandestino e intentó allanar salas ilegales en Rosario, pero según la investigación, el fiscal Ponce le advirtió al capitalista y levantó los sitios que iban a ser requisados.

“Rubia, el tema es así, yo trato de conseguir la info por los mismos policías. Sé que entraron investigaciones a San Lorenzo, el tema que le tengo miedo a Aquiles (en referencia al fiscal Balbis); no creo que sea tan idiota, siendo fiscal de San Lorenzo enfrentarte al Pipi Traferri es lo peor que podés hacer”, señaló en febrero de 2020 Ugolini en uno de los audios que le envió a Serena. “Para tocarlo al Pipi Traferri tienen que pasar por Gustavo (entiende la fiscalía su jefe Ponce Asahad) y tiene que pasar por Serjal sí o sí, no lo pueden tocar si no y máxime cuando Serjal está enfrentado con (Marcelo) Sain…." . La fiscal le respondió: “¿Qué pretende el pelotudo de Sain? ¿Que nosotros nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri? Fijate que no son ni siquiera inteligentes para armar tácticas. Porque vos podés mandar a la gente de Rosario. Fantástico. Se puede investigar toda la parte de juego clandestino, bárbaro. Y llega a la Fiscalía a hacer la intermediaria para agarrarlo a quién? ¿A (Armando) Traferri en el medio? Justo nosotros vamos a agarrar a Traferri. Ni siquiera tiene inteligencia este tipo” cerró la fiscal Serena.