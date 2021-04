Concejales de Capital pidieron que se cree una Dirección de Señalamiento Vial

En su sexta sesión del año, los concejales de la ciudad de Salta se abocaron a la temática del tránsito. Así fue que pidieron al Ejecutivo Municipal la creación de una Dirección de Señalamiento Vial. Además, solicitaron que el municipio suscriba un convenio con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) para realizar una capacitación teórica-práctica de formación específica sobre conducción segura de motocicletas.

En una sesión corta, de solo dos horas, el concejal Raúl Córdoba (Salta Tiene Futuro), requirió que a través de la Subsecretaría de Movilidad Ciudadana de la ciudad, se cree la Dirección General de Señalamiento Vial. Señaló que el Ejecutivo tiene presupuesto y potestad, por medio de la subsecretaría, de dictar una resolución interna que tome esta determinación. El edil dijo que con su proyecto busca que se "vea la necesidad" de la existencia de esta dirección.

Para reforzar su iniciativa, Córdoba recordó lo difundido por el Ministerio Público Fiscal de Salta en la mañana de ayer, sobre datos de la Oficina Provincial de Incidentes y Siniestros Viales (OPRIV), que dan cuenta de que desde noviembre de 2020 a marzo 2021, la atención de cada persona víctima de siniestros viales que ingresó al Hospital Público San Bernardo representó erogaciones de hasta $ 1.925.157,40.

Con estos datos sostuvo que la ciudadanía salteña está "todos los días en riesgo" en materia de tránsito, por lo que el pedido de una dirección no resulta menor. "Hemos visto riesgo de covid y nos pusimos el barbijo, y ahora vemos riesgo de tránsito y pedimos una señalética en una de las rotondas más transitadas", dijo en referencia a la de Limache. Por eso instó a que el municipio "tome la función pública con la responsabilidad que se merece".

En un principio, el proyecto incluía los semáforos, pero la concejala Susana Pontussi (PARES) pidió sacarlos. Para ello se basó en que la instalación, el control y el mantenimiento de los semáforos ya está a cargo de Lusal, la empresa encargada del mantenimiento del alumbrado público en la ciudad.

"El señalamiento vial es de una trascendencia importante para el orden" en la Capital, por eso se debe exigir a la Secretaría de Servicios Públicos y Medio Ambiente que inste a Lusal a cumplir con sus tareas, sostuvo la concejala. El contrato de concesión entre la empresa y el municipio se firmó en 2018 y para ese entonces en la ciudad había 164 intersecciones con semáforos.

En la misma línea de Córdoba, se sumó el proyecto de la edil Rosa Herrera, que pidió que desde el Ejecutivo se publique en la página web oficial de la Municipalidad de la ciudad de Salta y en los medios de comunicación que considere pertinentes, la realización del curso virtual de conducción segura de autos y motos, dictado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Esto con el objeto de promover herramientas de formación para una movilidad sostenible y responsable en el territorio nacional.

La concejala pidió que se "tome consciencia", más cuando las camas de unidad de terapia intensiva del Hospital San Bernardo, tienen una ocupación alta de personas que tuvieron accidentes en motocicletas. "Hablamos de la pandemia del covid, hablemos de la pandemia que significan la pérdida de vidas por siniestros", expresó. Recordó que según el informe 2020 de la ANSV, los motociclistas son las principales víctimas de los siniestros viales.

El año pasado, la utilización de la moto como vehículo alternativo aumentó un 75%, y fueron 1517 las personas que fallecieron en todo el país usando este vehículo. Herrera también está impulsando la escuela para motociclistas que actualmente se debate en la comisión de Tránsito del Concejo.

Entre las propuestas aprobadas también estuvo la condonación de deuda en concepto de Tasa General de Inmuebles e Impuesto Inmobiliario al establecimiento religioso La Misión Iglesia del Señor. El concejal Fernando Ruarte (Frente de Todos) fue el único que votó en contra. Adelantó en su exposición el voto negativo porque sostiene la consigna de Iglesia y Estado, asuntos separados.

Sin ediles a favor

El plan de bacheo de mil cuadras de barrios y área centro, presentado hace más de una semana por la intendenta Bettina Romero, fue el centro de las críticas en la etapa de las manifestaciones por parte de los ediles. La concejala Laura García (Frente de Todos) fue la primera en arremeter contra la intendencia y recordó que solicitó informes al respecto, porque "son más dudas que certezas en torno al plan de bacheo".

García mostró una foto de una de las calles de Salta que tenía recién pintada una senda peatonal aún cuando se veía que el arreglo del bache no estaba terminado. "O la señora intendenta mira para un costado o no tiene idea de lo que hacen sus funcionarios. No hay contra ", ironizó.

Raúl Córdoba dijo que "hay demasiada queja por parte del vecino por el tema del bacheo" que hace falta en las grandes avenidas de la ciudad.

Por su parte, Frida Fonseca (Salta Tiene Futuro) señaló que ayer la ciudad se vio "desbordada". Primero, sostuvo que "fue un gran problema transitar" por la ciudad a causa de los cortes realizados por los movimientos sociales como parte de una jornada nacional. Y segundo, llamó la atención a los funcionarios para que actúen de forma inmediata cuando ya se conocen estas acciones.

Añadió que más allá del análisis de la obra pública que el municipio se encuentra realizando, "la prioridad tiene que ser el tapado de los baches", por lo que instó que los presupuestos destinados para otras obras se redireccionen para concluir con el tapado total de las roturas de calles.

La cuota de color se la llevó el edil José García (Yo Participo), quien cantó Zamba de carnaval por ser el Día Nacional de la Zamba.