UMET y la ciencia a través de lo audiovisual

La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), nacida en 2013 con un fuerte compromiso hacia la comunidad, la educación y el desarrollo profesional acaba de crear la Unidad de Coordinación general de artes audiovisuales que, entre otros objetivos, buscará articular el lenguaje de la ciencia y del conocimiento generado en todas las carreras que la integran con el lenguaje audiovisual. La rectora de la UMET, Cecilia Cross, designó en el cargo a la realizadora Paula de Luque, también directora de Octubre TV, la plataforma de contenidos audiovisuales del Grupo Octubre.

"La UMET es una universidad de gestión social que se caracteriza por su vínculo con las organizaciones sindicales, y que para nosotros no son objeto de estudio, como podría ser en otras instituciones, sino que cogestionan la universidad; en primer lugar, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH​), que es la institución madre de UMET, pero a lo largo del tiempo hemos sumado a más de cincuenta organizaciones sindicales", señala Cross a Página/12. También destaca como objetivo prioritario "el conocimiento que se difunde y que se produce en la universidad a través de los núcleos de investigación o a través del Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra) que es la unidad ejecutora que tenemos con Conicet". "La idea es que pueda permitir enriquecer el debate político, pueda ser utilizado como herramienta por estas organizaciones gremiales para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores y trabajadoras que representa", contextualiza Cross.

En ese marco, las autoridades de la UMET visualizaron como una oportunidad de mejora el generar una instancia que pueda traducir, en principio -y luego generar- desde el lenguaje audiovisual herramientas que permitan cumplir con el objetivo que menciona Cross. "Que el conocimiento que se produce y se difunde en nuestras aulas pueda ser parte de la vida cotidiana, incluso de trabajadores y trabajadoras que todavía no se han acercado a UMET. Y fundamentalmente de los que sí", detalla la rectora.

A comienzos de año, le solicitaron a de Luque que se pudiera acercar, dada la experiencia que tiene no sólo como cineasta sino también como creadora de contenidos, para ayudar a las autoridades de la UMET a pensar una metodología. "Por eso la unidad depende del Rectorado, no depende de ninguna Facultad ni de ninguna subunidad porque sabemos que el desafío que nos hemos propuesto es muy ambicioso ya que, en general, el conocimiento académico se piensa, se produce y se difunde en la lengua escrita, prácticamente sin imagen. Proponer la imagen no es a modo de ilustración. Lo que queremos es hablar el lenguaje de la ciencia y del conocimiento en lenguaje audiovisual. Ese es el desafío trazado", expresa Cross.

"Como explicó Cecilia, la UMET es la universidad de los trabajadores y se propone incorporar el lenguaje audiovisual como forma de divulgación del conocimiento y de la investigación. Ahí se crea esta coordinación general que tengo el honor y el desafío de ocupar", comenta Paula de Luque. "Está todo por hacer, por inventar, porque no hay un precedente en ninguna universidad de un área que articule el conocimiento con el lenguaje audiovisual. En general, lo audiovisual está para ilustrar lo que se dice verbalmente o de modo escrito. Estamos trazando una cantidad de ejes: ¿Qué es un discurso? ¿Cómo contamos el mundo? ¿Qué es exactamente la publicidad? ¿Qué son los medios? ¿Qué función cumplen? ¿Qué función cumple un docente delante de una cantidad de alumnos? ¿Cómo están atravesados por el audiovisual? El audiovisual ha invadido nuestras vidas. Y eso uno lo puede usar en varios sentidos y con varios objetivos. La idea es que se capitalice para bien, en el sentido que es una herramienta muy poderosa. Filmar, ver un punto de vista, abrir espacio para otras miradas", dice la directora de Juan y Eva.

Cross también informa que están en la búsqueda de una metodología transdisciplinaria ya que "es un poco lo que caracteriza tanto a nuestra universidad como a nuestro Centro de Investigación", según plantea. "La particularidad no es, en todo caso, el desafío que nos trazamos sino que la metodología que estamos encarando permita romper las fronteras disciplinares. Las carreras de cine o de Comunicación desarrollan esta línea, pero más difícil es que se haga en una carrera de Farmacia. Nosotros tenemos carrera de Comunicación y de Farmacia, pero la Unidad Audiovisual está pensada para la universidad como un todo, no para cada área en particular", subraya la rectora.

Esto significa que el área no va estar articulada solamente con la licenciatura en Creación de Contenidos Audiovisuales, por ejemplo, sino con todas las carreras y con la Unidad Ejecutora que cogestiona UMET con Conicet: el Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra). De Luque resalta que "todo lo que tiene que ver con la comunicación y la producción de audiovisuales trata sobre la imagen". Coincide con Cross que es más difícil pensar "cómo se articulan las imágenes con carreras que tienen que ver con las ciencias exactas o con cuestiones más abstractas".

La coordinadora anticipa que tienen muchos proyectos: generar contenidos propios a partir de estas investigaciones y hacer encuentros nacionales e internacionales, "con un esquema mixto -plantea De Luque-: estamos atravesados por una pandemia y eso hace que la virtualidad cobre mucho protagonismo, pero en función de cómo se vaya comportando la pandemia y esto que es tan dinámico iremos abriendo también a proyectos presenciales". También recalca que "no sólo tiene que ver con articular el universo artístico con el académico que, si bien en el ámbito de las universidades se da, para el ámbito del audiovisual, desde el otro ángulo de cámara, desde el universo del cine se reflexiona poco acerca de esto". La cineasta considera que "es algo que puede retroalimentar hacia ambos lados de la cámara, al universo de los productores y productoras, hacedoras y hacedores del audiovisual, y a investigadores e investigadoras, alumnas y alumnos, y docentes. Es una gran propuesta de la UMET", considera. "Es importante subrayar esto que dice Paula porque algo que caracteriza a nuestro Centro de Innovación de los Trabajadores es la propuesta de sistematizar lo que se llaman los ‘saberes locales’; es decir, eso que uno sabe por experiencia a través de los años; es ese saber que tiene que ver con el saber hacer. Y ese saber hacer muchas veces no está vinculado con una reflexión formal sobre el proceso", concluye Cross.