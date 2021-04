Falleció Walter Olkewicz, actor de Twin Peaks

El actor estadounidense Walter Olkewicz, reconocido entre otros trabajos por su participación en la serie Twin Peak, falleció este martes a los 72 años en su casa de Los Ángeles.

La muerte fue confirmada por su hijo Zak, quien expresó que era "un buen hombre que impulsaba su amor por la creatividad y las artes en todo lo que hacía". "Me transmitió esa pasión y espero poder transmitirla a los nietos que tanto amaba", agregó.

Nacido el 14 de mayo de 1948 en Bayonne, Nueva Jersey, Olkewicz se graduó de la Universidad Estatal de Colorado antes de hacer su debut en la gran pantalla en Mundo Futuro en 1976.

Coprotagonista de la película de culto de Steven Spielberg 1941 y la exitosa adaptación de John Grisham de Joel Schumacher The Client, Olkewicz enfrentó en las últimas dos décadas severos problemas de salud y varias operaciones de rodilla que le provocaron infecciones y limitaron su carrera artística.

Su personaje más conocido fue el barman y crupier Jacques Renault, que interpretó tanto en la serie como en la pelicula Twin Peaks. Además de la célebre trama de David Lynch y Mark Frost, fue parte del elenco estable de la sitcom Grace Under Fire y las películas Educación por encargo, Mi primer éxito, Stuart Saves His Family, Par 6 y El cliente, entre otras películas de su filmografía.

En televisión también integró las series “The Last Resort”, “Wizards and Warriors”, “Partners in Crime” y el show de Dolly Parton.

Su última apareción fue en dos episodios del regreso de Twin Peaks, una tanda de 18 capítulos emitida en 2017.