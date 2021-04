Buffarini puede volver a ser titular en Boca ante Unión en Santa Fe

Julio Buffarini, defensor de Boca Juniors, aumentó sus posibilidades de retornar a la titularidad en lugar de Nicolás Capaldo, descartado por coronavirus. Asimismo, el DT Miguel Angel Russo decide otras dos plazas vacantes en el equipo que visitará a Unión de Santa Fe: una en el medio, para acompañar a Jorman Campuzano; y otra en ataque, por la que compiten Edwin Cardona y Mauro Zárate.



En relación con lo probado este jueves en el Centro de Entrenamientos de Ezeiza, Russo tiene previsto continuar con el esquema de tres marcadores centrales y dos laterales volantes, con Buffarini casi con seguridad por la derecha y el colombiano Frank Fabra por la izquierda.



Así, Buffarini podría tener una de sus últimas chances de integrar el once inicial xeneize, ya que el próximo 30 de junio cumplirá su contrato y no continuará en el club.



En la mitad de la cancha, como complemento del colombiano Campuzano, Russo analiza la inclusión de Alan Varela o Agustín Almedra debido a la baja en el rendimiento de Cristian Medina.



Y como tercera novedad respecto del equipo que le ganó a Defensa y Justicia el sábado pasado, el DT de Boca dispondrá de Zárate o Cardona -recuperado de un desgarro- en reemplazo de Exequiel Zeballos.



El ex Vélez fue autor del gol del triunfo ante el Halcón de Florencio Varela y se anotó con un doblete en la práctica de fútbol con equipos mixtos entre titulares y suplentes.



De modo que el probable equipo para visitar al Tatengue sería Andrada; Zambrano, Izquierdoz, Rojo; Buffarini, Campuzano, Varela o Almendra y Fabra; Cardona o Zárate; Tevez y Villa.



El cuerpo médico de Boca confirmó que Capaldo volvió a dar positivo en un nuevo test de covid-19 y estará aislado el tiempo correspondiente. En la misma condición se encuentra Agustín Obando, quien presenta síntomas de la enfermedad pese a que su último hisopado dio negativo. El mediocampista continuará en su casa y se realizará un nuevo testeo en los próximos días.



El resto del plantel quedó a disposición para el encuentro ante Unión, el domingo próximo a las 18.30 por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.



Tras la disposición de volver a la Fase 1 en la política de prevención sanitaria, el plantel xeneize retomó los protocolos empleados en agosto, septiembre y octubre pasado, por lo que los jugadores llegaron al predio en sus respectivos autos -todos con su muda de ropa- y se retiraron sin bañarse.



El último campeón del fútbol argentino volverá a trabajar mañana desde las 9 en el predio de Ezeiza y el sábado, después de la práctica, viajará en vuelo charter rumbo a Santa Fe, donde se mantendrán dentro de la burbuja sanitaria en el hotel.



Con respecto a la fecha para enfrentar a River por los octavos de final de la Copa Argentina, la idea de la dirigencia boquense es que el Superclásico se juegue después de la Copa América, a finales de julio. Sin embargo, los organizadores del torneo pretenden que sea antes.



Pavón en Córdoba

En otro orden, Cristian Pavón, que se entrena de forma diferenciada tras una operación de sobrehuesos en ambos tobillos, permanece en la ciudad de Córdoba por una causa judicial que lo investiga como autor de un presunto abuso sexual.

