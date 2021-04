Alberto Fernández: "Las visitas de jueces a Olivos son de una gravedad inusual"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "las visitas de los jueces a Olivos" durante el gobierno de Mauricio Macri son de una "gravedad inusual" y advirtió que en la Argentina se está viviendo "un proceso parecido al de Lula da Silva y los Telegram entre Moro y la fiscalía". “Cristina no me necesita, es inocente y finalmente a su inocencia la va a probar”, dijo también en ese marco el Presidente, quien habló además de otros temas, como el escenario que plantea la segunda ola de la pandemia, la vacunación y la situación de la economía.

"Sale todo a la luz", dijo el mandatario acerca de las revelaciones sobre los ingresos de jueces y fiscales a la residencia presidencial y a la Rosada. "Nunca se había visto usar a la justicia para perseguir a opositores", agregó.

Lawfare

Fernández aludió al uso de la justicia como herramienta de persecución durante la gestión macrista en una entrevista con El Destape Radio. “Vemos ahora que el Presidente tenía un vínculo con jueces llamativo. Que un presidente tenga vínculos personales con un juez no es un problema. El problema es lo que pasó en épocas de Macri”, señaló.

El Presidente consideró de “una gravedad inusual” y fundamentó su afirmación en ese sentido. “Es grave haber alterado el registro de ingresos a Olivos. Se ocultaron nombres, lo que indica que sabían que estaba mal que esas personas estuvieran yendo a Olivos. Eso es falsedad ideológica, es un delito”, explicó

Fernández trazó un paralelo entre los casos de Brasil y Argentina. Tras repasar cómo se armó la persecución a Lula, el mandatario expresó que “un día apareció esa información y empezó a entenderse cómo había funcionado” y dijo tener “la impresión de que la Argentina vivió un proceso parecido”. “Y lo que nunca se vio es escribir las cosas que escribió la justicia para justificar eso. Eso es definitivamente llamativo”, agregó

“Lo mismo que digo en el caso Lula lo puedo decir del caso Cristina –continuó Fernández-. Se ha hecho una extensión del criterio de la asociación ilícita que es vergonzosa. Que por el hecho de pertenecer a un directorio se es responsable, como si en el derecho penal la responsabilidad fuera objetiva. A nosotros no nos condenan por lo que somos, sino por lo que hacemos. Y acá se persigue gente por lo que es.”

Fernández enfatizó también “Cristina no me necesita. Es inocente y finalmente a su inocencia la va a probar”. “Lo que quiero es que esto no pase nunca más en la Argentina”, dijo.

Vacunas y nuevas restricciones

El Presidente afirmó que el objetivo de las nuevas medidas de cuidado frente al coronavirus apuntan a “ganar tiempo para vacunar” y aseguró que “están entrando, si todo se cumple según lo previsto, vacunas suficientes en la segunda mitad de abril para acelerar el ritmo de vacunación y seguir vacunando”. Al respecto, detalló que “siguen llegando vacunas de Rusia y se supone, de acuerdo con lo previsto, que van a llegar las 2 millones de dosis de Sinopharm".

Fernández apuntó que vacunar es lo que más le importa “porque vacunando se vuelve una enfermedad llevadera y no termina con la vida de la gente” y puso de ejemplo su caso de covid-19: dijo que "sin duda" la vacuna le permitió "sortear este contagio de modo muy leve" u que está “muy agradecido a la vacuna”.

“Todas las medidas tienden a evitar el momento de la relajación social que es la nocturnidad", dijo también sobre las restricciones que entraron en vigencia este viernes y apeló a "la conciencia social de los ciudadanos porque no hay Estado en el mundo que pueda controlar la conducta de la gente si no comprende el riesgo en el que estamos". "Toda medida es insuficiente si la gente no toma conciencia", subrayó

Educación y pandemia

“No hemos tenido contagios importantes en colegios, ya que los datos que tenemos son casos aislados”, explicó el Presidente sobre el modo en que las escuelas están atravesando esta etapa de la pandemia y añadió: “Por eso no hemos tomado ninguna medida con los colegios y hemos esperado un poco para ver cómo evolucionan el tema de los contagios”.

También precisó que el Gobierno está “haciendo un seguimiento respecto a los chicos de secundaria” vinculado también con el uso del transporte público para ir a los establecimientos educativos. “El transporte público es utilizado por chicos de secundaria porque es muy raro que los chicos de colegio primario lo utilicen y, por eso, estamos siguiendo muy de cerca este tema”, agregó.

Fernández fue claro en cuanto a que la intención es continuar con las clases presenciales. “La verdad es que ningún gobernador propició el cierre de los colegios sino todo lo contrario; todos sostienen que los colegios primarios siguieran funcionando”, recalcó.

Economía

"La economía está creciendo a un ritmo muy importante, se están creando muchas fuentes de trabajo y todo indica que va a seguir así", analizó Fernández y señaló que "por eso no hemos hecho nada con acotar la actividad económica”. “No hemos tenido problemas de contagios por coronavirus en fábricas ni nada de eso", añadió.