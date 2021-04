Acoso callejero: una vulneración de derechos sin sanción

En el marco de la semana provincial contra el acoso sexual callejero, que en Salta se declaró desde el 12 al 18 de abril por la Legislatura, activistas feministas señalaron la necesidad de reflexionar sobre esta temática y de que haya una figura penal que lo contemple como delito. Advierten que hay un proyecto que puede perder estado parlamentario en caso de seguirse demorando su tratamiento en la Cámara de Senadores y que propone sancionar al acoso como una contravención. La municipalidad de Salta anunció actividades para concientizar a la comunidad, se realizarán desde el 11 al 17 de abril en diferentes puntos de la ciudad.

La subsecretaria de la Mujer de la ciudad de Salta, Gabriela Gaspar, explicó que el acoso callejero es un acto violento que consiste en comentarios no deseados, gestos y acciones intimidatorias. Se expresa mediante frases de connotación sexual, miradas persistentes, tocamientos, exhibicionismo y silbidos entre las prácticas más comunes.



"Iba caminando por la avenida Entre Ríos, a una cuadra antes de la plaza Evita, un hombre de atrás me quiso bajar la calza. Era como de 30 años, bien vestido, con camisa azul marino, pantalón celeste, con barbijo negro. Me di vuelta, él estaba parado, le grité, sentí impulso por correrlo pero me detuve por temor a que me hiciera algo. Se fue corriendo. Vinieron dos policías a socorrerme porque los llamaron los vecinos. Me dijeron que haga la denuncia. Fui a hacer la denuncia a la Comisaría 5, pasó a la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual pero la desestimaron", relató a Salta/12 una salteña de 42 años que sufrió este acoso cuando volvía de dejar a sus hijos en el colegio a las 8 de la mañana.

La mujer expresó que siempre volvía caminando luego de dejar a sus hijos que estudian en el centro. Ahora ya no puede, porque lo vivido le generó miedo. Señaló la dificultad de identificar al sujeto debido a que tenía barbijo. La situación ocurrió en diagonal a una escuela, y cerca del Polo Integral de la Mujer, donde no hay cámaras de seguridad. El acosador pudo huir impune.

"(El acoso sexual) es una forma de sacarnos de las calles, porque te genera miedo", opinó la referenta de la Fuerza de las Mujeres, Sofía Fernández.



La periodista feminista integrante de la Red Par (Por Una Comunicación No Sexista), Maru Rocha Alfaro, describió al acoso callejero como el hostigamiento público que los hombres realizan en las calles hacia las mujeres. "Una conducta que se entiende en la sociedad como un halago que las mujeres debemos aceptar, aunque no nos guste, aunque nos incomode, aunque nos de vergüenza. A partir de las acciones del movimiento feminista se empieza a reconocer como una forma de violencia explícita que tiene que ser sancionada", manifestó.

Rocha Alfaro explicó que el acoso es un avasallamiento a las libertades de las mujeres en su circulación, y que puede transformarse en un ejercicio explícito de la violencia física "como cuando un hombre se acerca en la calle, te persigue o te acorrala en una parada de colectivo creyendo que la mujer disfruta de la situación o que es halagante".

Para la comunicadora, estas conductas machistas no se pueden seguir entendiendo como "naturales y mucho menos seguir sosteniéndolas como permitidas" porque se trata de un avasallamiento a la libertad personal de las mujeres. Señaló la importancia de que un proyecto que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputadxs desde 2017 y prevé la sanción de este delito sea tratado por la Cámara de Senadorxs, ya que su tratamiento está demorado y puede perder estado parlamentario.

La iniciativa parlamentaria propone declarar el 20 de marzo como día del acoso sexual callejero. Pretende servir como herramienta para prevenir y sancionar este tipo de violencia machista que puede darse "en espacios públicos o privados de acceso público, de manera verbal o de cualquier otro medio comunicacional que demuestre una conducta sexista, de hostigamiento, maltrato, intimidación, degradación, humillación, y que afecte el honor, la dignidad, la libertad, el libre tránsito y el derecho a la integridad física o psicológica de las personas, en detrimento de la condición de género, identidad u orientación sexual de otra persona humana".

El proyecto promueve la modificación del artículo 115 del Código Contravencional de la Provincia de Salta y prevé establecer que "será sancionado con arresto de hasta veinte (20) días o multa de hasta veinte (20) días, quien unilateralmente intimide, hostigue o de cualquier modo maltrate física o psicológicamente a otro, en espacios públicos o espacios privados de acceso público, en detrimento de la condición de género, identidad, orientación o integridad sexual de otra persona humana, siempre que el hecho no constituya delito".

En 2018 se aprobó un proyecto de ley que declara la semana contra el acoso callejero. Éste postulaba la necesidad de la instauración de políticas públicas "que deberán propender a la incorporación en la currícula escolar de campañas de concientización y lucha en contra del abuso sexual en espacios públicos; incoporación en el ámbito laboral de campañas de concientización y luchas contra el acoso sexual callejero en el espacio público; elaboración de campañas para la difusión pública de la prevención y lucha contra el acoso callejero en espacios públicos".



Acoso desde los 9 años

La referenta de Mumalá, Malvina Gareca, señaló también la falta de avances para que el acoso sea considerado una contravención, aunque añadió que esta figura debería incorporarse como delito en el Código Penal.

Gareca consideró importante reflexionar esta semana sobre el acoso y la necesidad de estar resguardadas con políticas públicas que permitan a las mujeres y niñas la libre circulación, el ejercicio de sus derechos y a vivir libres de violencias.

Un encuesta realizada por Mumalá en 2015 arrojó como dato que el acoso callejero es una forma de violencia que se empieza a vivir en promedio desde los 9 años de edad. "En 2019 volvimos a realizar esta encuesta y obtuvimos estos datos que me parecen importantes, el 95% de las mujeres manifestaron que habían vivido acoso sexual callejero en algún momento de su vida", contó.

La referenta indicó que volvieron a lanzar la encuesta en el marco de la semana contra el acoso sexual callejero y esperan tener los resultados a fines de abril. También señaló que el acoso es reconocido como un tipo de violencia en la ley 26.485. "Entendemos que lo que nos estaría faltando es que esta figura se pueda incorporar como delito al Código Penal. Entendemos en estas últimas semanas se estuvo trabajando en proyectos de ley a nivel nacional", manifestó Gareca.