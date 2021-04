El juego de las 7 diferencias: el curioso parecido del libro de Vidal con el de Michelle Obama

Tras mantenerse alejada de la escena pública durante el último año, María Eugenia Vidal está dispuesta a recuperar el protagonismo perdido en la escena pública y al igual que su jefe políticol, Mauricio Macri, presentará la semana próxima un libro sobre su carrera política. Sin embargo, lo más llamativo del lanzamiento son los evidentes similitudes con la autobiografía de Michelle Obama.

La primera semejanza se encuentra en el nombre. Mientras que la obra de la ex primera dama de Estados Unidos se titula "Mi historia" (Becoming), el libro de la ex gobernadora bonaerense se llama "Mi camino".

En segundo lugar, resulta evidente la copia en el diseño y la foto de la portada. En ambas tapas se puede ver tanto a Obama como a Vidal con gestos similares, apoyando sus cabezas sobre sus manos derechas, acompañadas por una sonrisa, y con una vestimenta y un fondo en la misma tonalidad.

En las redes sociales, cientos de usuarios remarcaron y criticaron las curiosas coincidencias de ambos libros.

"Si vas a copiar la tapa de un libro, agarrá un buen fotógrafo, un maquillador y vestuarista decente. Si vas a copiar, que sea con swing. Y en foco", publicó la periodista Silvina Márquez.





El texto que saldrá a la luz en los próximos días contará las alternativas de su gestión de cuatro años al frente de la provincia de Buenos Aires, ensayará una autocrítica en retrospectiva y dará su mirada sobre el futuro.



Según fuentes editoriales, el libro aborda su gestión en la provincia, pero también cómo llegó a la política y sus años con Macri y Horacio Rodríguez Larreta (fue Ministra de Desarrollo Social en la Ciudad y vicejefa de Gobierno porteño) antes de saltar a suelo bonaerense.



El lanzamiento de su libro será de este modo su regreso más activo a la arena política (donde mantuvo un perfil muy bajo desde que perdió las elecciones frente al actual gobernador, Axel Kicillof) , aunque todavía no está definido si hará una recorrida en clave electoral por el país de la mano de su libro, como si lo están haciendo Macri y también su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que publicó su propio libro sobre su gestión el último verano.