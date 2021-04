Advierten sobre el copalso del sistema sanitario 

Ante el “vertiginoso aumento de contagios” de coronavirus, el Ministerio de Salud bonaerense, las empresas de medicina prepaga y el sistema de seguridad social llamaron a “tomar medidas más drásticas” para evitar el colapso del sistema en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la ocupación de camas pasó en dos semanas del 56,5 al 69,2 por ciento, promedio, lo que significa que en algunos lugares supera el 90 por ciento. Otro informe, de fuentes privadas, señaló que ya la semana pasada en 53 hospitales públicos y privados del AMBA “el porcentaje de ocupación en terapia intensiva era del 93 por ciento”. “Estamos estallados”, le dijo a Página/12 Arnaldo Dubin, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Otamendi y miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. “Hoy, en la Ciudad de Buenos Aires, es una quimera encontrar una cama de terapia intensiva en los hospitales privados”. Dijo que la situación es similar en hospitales públicos como el Posadas o el San Martín de La Plata. La directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, advirtió que “en CABA no hay camas de terapia covid-19 para los afiliados" de esa obra social, mientras que “en el AMBA estamos cerca del 100 por ciento de ocupación”. "La situación es sumamente grave. Estamos derivando algunos pacientes a hoteles", señaló Claudio Belocopitt, titular de Swiss Medical.

Luego de dar a conocer el informe conjunto con prepagas y obras sociales, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró que en medio de esta situación de extrema urgencia, referentes de Juntos por el Cambio están “apostando fuertemente al caos, a que explote todo, a que explote el sistema sanitario”. En forma coincidente con esa lectura política, Juan Carlos Tealdi, director del Programa de Bioética y Comité de Etica del Hospital de Clínicas, sostuvo que la oposición viene desarrollando “una política salvaje y demencial”. En diálogo con Página/12, Tealdi recordó que “esto ya lo vio el mundo con (Jair) Bolsonaro en Brasil o con (Donald) Trump, son políticas demenciales donde prevalecen los intereses corporativos, los intereses económicos y para no importar la enfermedad y la muerte de las personas”.

El comunicado conjunto de Salud bonaerense, las principales obras sociales y empresas de medicina privada se titula “el sistema de salud tiene un límite” y alerta sobre “la situación crítica que vivimos en este momento”. El documento expresa “una profunda preocupación” por la tensión que atraviesa el sistema de salud ante el “vertiginoso aumento de contagios de todo el país, pero principalmente” en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios del conurbano bonaerense.

La ocupación de camas en la región del AMBA “alcanza el 69,2 por ciento, cuando hace dos semanas era del 56,5 por ciento” promedio. Ese panorama se advierte “en las Unidades de Cuidados Intensivos”, especificó el informe conjunto.

Esos datos significan que “hay ya muchos centros de salud por arriba del 90 por ciento de ocupación”. Además del Ministerio de Salud bonaerense, el documento está firmado por el PAMI y las principales obras sociales y empresas prepagas de salud, incluyendo a OSDE y Swiss Medical, entre otras, que dieron su respaldo a las restricciones adoptadas por el gobierno nacional para enfrentar la segunda ola de la pandemia.

El comunicado advierte que el AMBA “emerge como un territorio único donde se intensifican los traslados de pacientes desde CABA a la Provincia de Buenos Aires, y viceversa. Nuestro sistema de salud requiere del trabajo articulado entre el Estado, el sector privado, el de la seguridad social y todas las jurisdicciones, para garantizar la adecuada atención y evitar el colapso del sistema”.

“Así lo venimos haciendo desde el comienzo de la pandemia y el logro de haber podido atender a cada persona que lo requirió, radica en este sistema que se fue integrando cada vez más con el correr de los meses y en una ampliación de la capacidad y la infraestructura nunca antes vista, así como el compromiso y la entrega de todos los trabajadores de los equipos de salud. En esta gestión conjunta, fue fundamental la admisión y derivación articulada de pacientes y el cumplimiento de los protocolos para diagnóstico y criterios de confirmación de casos, establecidos por el Ministerio de Salud de la Provincia”, explicaron en ese sentido.

Gollan aseguró que referentes del “sector más duro de la oposición” mediante los mensajes “agresivos” que envían por Twitter “están en línea con un atentado a la salud pública”. En referencia a la ex ministra de Seguridad y líder del PRO, Patricia Bullrich, Gollan dijo que la oposición lanzó “una campaña muy inmunda y peligrosa, porque juega con la muerte, para generar el caos hablando de las libertades”. Consideró que “apuestan al caos porque piensan que en el caos, aunque perdamos todos los argentinos, no importa. Piensan que van a sacar un rédito político y a eso están jugando”.

Belocopitt explicó que el sistema privado está atendiendo distintas patologías y algunas se pueden posponer pero no todas y que un 60 por ciento de la ocupación de las terapias son de pacientes de covid. "El sistema de salud está en una situación muy seria, en este momento no hay camas. Tenemos una noche complicadísima", aseguró al cierre de esta edición. También afirmó que el la Ciudad de Buenos Aires el 80 por ciento de los pacientes se atiende en el sistema privado y que si en el sistema público todavía hay camas, la situación no tardará en empeorar. "Hay que vacunas y bajar la curva, pero con esta curva no se aguanta la ola".

Dubin insistió en que las medidas de restricción fueron “tardías y tibias, y además tenemos que soportar a los que están llamando a resistirlas”. En ese contexto, cuestionó lo dicho por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el sentido de que la ocupación de terapia intensiva en CABA “era sólo del 40 por ciento, lo que es una negación de la realidad”.

Por su parte, Juan Carlos Tealdi se manifestó indignado por expresiones de Patricia Bullrich sobre el tema de la compra de vacunas. “En la Argentina han muerto casi 60 mil personas, han que tener un poco de compasión, de solidaridad con los otros, por eso cualquier persona, antes de abrir la boca, porque para nosotros los médicos, que fuimos preparados para salvar vidas, lo que se dice es la peor cachetada que podemos recibir en nuestra vida profesional”.

El comunicado conjunto difundido este sábado señaló que en este “escenario de emergencia sanitaria, es necesario tomar medidas más drásticas para reducir la escalada en la transmisión de manera rápida y contundente. A este ritmo, no hay sistema de salud que aguante. Hacemos un llamado a la solidaridad y a la responsabilidad a toda la sociedad, para respetar los cuidados necesarios, reducir al máximo las salidas y el contacto con otras personas. Medidas efectivas y cumplimiento masivo es el único camino para controlar la situación, antes de que sea tarde”.

El sistema de salud tiene un límite y, con el correr de los días, vemos que estamos cada vez más cerca de alcanzarlo. En ese sentido, advertimos que es imperioso conocer y comunicar día a día las cifras reales y exactas de la evolución del desempeño del sistema en su conjunto, público y privado, y de la ocupación de camas de internación, porque esto también aporta a la toma de conciencia por parte de la sociedad de lo dramático de la situación que afrontamos. Tenemos la experiencia del año pasado y una perspectiva positiva con la vacunación avanzando y generando los primeros resultados positivos. Necesitamos urgente que la situación se controle, para evitar las imágenes que vemos en el mundo y en la región con hospitales colapsados”, sentenciaron.

El comunicado está firmado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, IOMA, PAMI, Swiss Medical, OSDE, OSECAC, OSPE, OSCHOCA, OSPICA, FECLIBA, ACLIFE, FAPS, Emergencias de Traslados, Emergencias S.A., Buenos Aires Call, Sindicato de Salud Pública, ATE, CICOP, AMRA y UPCN.