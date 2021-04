Tras el papelón que protagonizó, Beatriz Sarlo se vacunó contra el coronavirus

Beatriz Sarlo finalmente se vacunó contra el coronavirus. Después de haber denunciado que le habían ofrecido vacunarse “por abajo de la mesa” para luego desdecirse frente a la Justicia y “autocriticarse fuertemente”, Sarlo contó: “Me vacuné. Me tocó. No se me cayó la página. Me vacuné hace cuatro días. Yo soy muy ignorante de cualquier cuestión médica y para no terminar hablando de cosas de las que sé no sé, no hablo”.

En una entrevista que brindó este sábado en un canal de televisión, la ensayista aseguró que el proceso funcionó bien. “La verdad es que no sé cuál me tocó”, comentó sobre las vacunas disponibles en el país y sostuvo que eso le “da lo mismo. Sarlo ya había intentado vacunarse el pasado 3 de abril y no fue posible porque se había inoculado contra la gripe días antes.

A principios de febrero, la ensayista había dicho: "Me ofrecieron la vacuna por debajo de la mesa y dije: ¡Jamás! Prefiero morirme ahogada en covid”.

Sin embargo en Comodoro Py, bajo juramento, reconoció que nada había sido por un atajo ni por canales ilegales sino que desde la provincia de Buenos Aires la habían convocado a través de su editor de Siglo XXI a participar de una campaña de concientización sobre la vacunación contra el coronavirus, del mismo modo que habían sido invitados otras figuras públicas.

"Me autocritico fuertemente, no debí decir por debajo de la mesa", admitió Sarlo en una entrevista radial, quien había acusado a Soledad Quereilhac, investigadora del Conicet y esposa del gobernador Axel Kicillof, de haberle ofrecido participar de la campaña de vacunación. Quereilhac respondió a través de una carta que no tiene "la potestad de ofrecer vacunas a nadie", ya que no es funcionaria pública.

Durante la entrevista de este sábado, la ensayista volvió al ofrecimiento del Gobierno bonaerense. “Me llamó la atención la informalidad, la falta de logos de entidades oficiales, lo sentí como un llamado de una mafia de la que no formo parte”, atacó. Sin embargo, Sarlo admitió que perdió amigos por sus expresiones sobre la "vacunación por debajo de la mesa", de la cual luego se desdijo ante la justicia.