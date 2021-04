"No hay toque de queda"

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, aclaró que las restricciones de circulación durante la madrugada "no implican un toque de queda ni nada por el estilo". "La prohibición de circulación tiene excepciones. Y, sobre todo, las fuerzas policiales no tienen la atribución de la penalidad. Interviene siempre la Justicia y define qué criterio adoptar", resaltó. "Cuando hay un infractor se le labra un acta de compromiso de no reincidencia. La persona debe volver a su casa y comprometerse a no volver a cometer la infracción. Si reincide, se podría determinar el secuestro del vehículo, alguna multa o eventualmente una probation", detalló el procedimiento ante los incumplimientos en la circulación noctura.