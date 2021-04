Los ex fiscales que siguen complicados

El ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal y su mano derecha , el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad continuaran detenidos al menos hasta el 8 de julio. Es que ayer la jueza Eleonora Verón prorrogó las prisiones preventivas de ambos: en el caso de Serjal lo hará en la modalidad de detención domiciliaria, mientras que Ponce Asahad permanecerá en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Ayer se llevó adelante audiencia de revisión de medida cautelar a Ponce Asahad por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y miembro integrante de una asociación ilícita en carácter de coautor; todos en concurso ideal y en grado de consumado.

En la audiencia la Fiscalía solicitó que se prorrogue la prisión preventiva efectiva del imputado, mientras la Defensa se opuso. Finalmente la Jueza Verón dispuso se prorrogue la prisión preventiva efectiva hasta el día 8 de julio de 2021.

Cabe recordar que los Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de la Fiscalía le atribuyeron al acusado "haber conformado una asociación ilícita cuyo objeto fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal".

La organización se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe, concretamente en la ciudad de Rosario, Villa Gobernador Galvez, ciudad de Gálvez y Rafaela; siendo el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores se encuentra en la ciudad de Rosario.

En el otro caso ayer también se llevó adelante la audiencia de revisión de medida cautelar a Patricio Serjal por los delitos de Cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y en grado consumado; Cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con y falsedad ideológica de documento público agravado por la condición de funcionario público en carácter de coautor y en grado consumado; Omisión de persecución en carácter de coautor y en grado consumado, Peculado de servicios en carácter de autor y consumado.

En audiencia y mediante acuerdo de partes la Fiscalía solicitó la prórroga de la prisión con modalidad domiciliaria para el imputado. La Jueza Verón dictó en tanto la prrórroga de la prisión con dicha modalidad hasta el día 8 de julio de 2021.

Los Fiscales Dres. Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos le imputaron al ex Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción haber incurrido en diversos delitos contra la administración pública, entre ellos diseñar y ejecutar un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Leonardo Peiti y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y/o interferir en las investigaciones en curso y/o retardar u omitir dictámenes propios de su competencia, todo con el objeto de que no prosperen imputaciones contra Peiti.