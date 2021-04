Niegan que la muerte de una joven esté relacionada con el misoprostol

La Justicia en Mendoza abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento de una dirigente de la juventud radical de la provincia. La joven, cuya identidad este diario resguarda por pedido de su familia, ingresó de urgencia el viernes por la tarde al Hospital Perrupato, en el departamento de San Martín, con un fuerte dolor abdominal. “Se la evalúa. La operan y encuentran que tiene un problema de vascularidad en la parte intestinal. Ese cuadro no tiene tratamiento quirúrgico por lo que se la traslada a terapia intensiva. Ella había comenzado el lunes con una Interrupción Voluntaria de Embarazo en el Hospital de La Paz. Pero no hay ninguna relación entre el suministro de misoprostol y ese cuadro. No está descripto en ninguna publicación médica”, dijo a Página 12 el director del Hospital Perrupato, Omar Dengra. La joven falleció en la madrugada del domingo por una infección generalizada. Desde el hospital, explicó Dengra, dieron intervención a la Justicia para determinar si hubo mala praxis en la atención. Este lunes, el fiscal de Instrucción de la Zona Este de la provincia, Gustavos Rosas, ordenó la autopsia pero los resultados preliminares no arrojaron información que permitiera dilucidar la causa de la muerte. Fuentes de la justicia mendocina explicaron a este diario que el fiscal pidió el análisis anatomo-patológicos de cada órgano y que los resultados de esos estudios recién podrían conocerse la semana próxima o en algunos días más.



Los resultados preliminares corresponden al “adelanto de la necropsia” que hizo el Cuerpo Médico Forense del Ministerio Público Fiscal. Según trascendió, indican que la joven, de 23 años, habría sufrido un trastorno hemorrágico o coagulopatía que generó un cuadro de septicemia generalizada. Esta coagulopatía podría haberse producido por distintos factores. Primero, por las medicaciones administradas tras la intervención quirúrgica y que podrían haberle generado alguna reacción adversa, en relación al proceso hormonal en curso. Otra posible causa podría haber sido la misma intervención y la tercera posibilidad podría deberse a una bacteria que le produjo una infección generalizada irreversible. Todas hipótesis.

La joven era presidenta de la Juventud Radical de la localidad de La Paz, donde vívía. Este lunes, desde temprano, grupos antiderechos e incluso referentes políticos de la provincia volcaron su fundamentalismo en redes sociales, difundieron su nombre y su foto y dieron por hecho que había fallecido como consecuencia de la IVE con clara intención de demonizar la práctica legalizada hasta la semana 14 de gestación en diciembre de 2020. En Twitter lograron que el hashtag #MurióPorAbortoLegal fuera tendencia, cuando, en realidad, todavía no hay ninguna certeza sobre la causa del fallecimiento.

Con ese hashhag, en Facebook y en Twitter, por ejemplo, el diputado justicialista Gustavo Majstruk escribió: “Muy triste lo que pasó en Mendoza, “les chiques” seguirán tratando de calmar su conciencia con la autopercepción de que militaban una ampliación de derechos. No quisieron leer las estadísticas, prefirieron el relato. Lamentable. El #aborto mata. Siempre”.

Por la tarde, la UCR de Mendoza emitió un comunicado donde pidió “respeto” por la joven fallecida “ya que difundir y elaborar juicio de valor sobre la salud y vida privada” de ella “es una forma de violencia contra las mujeres”. Y pidió esperar el pronunciamiento de la Justicia. Comunicadoras de Mendoza repudiaron “el uso políticos que algunos sectores antiderechos y medios de comunicación están realizando al difundir datos personales de una joven fallecida mientras se investigan las causas de su muerte”.

Recién con el informe final del Cuerpo Médico Forense se podrá saber si hubo mala praxis y si la atención de la IVE tuvo algún vínculo con el fallecimiento. La causa fue caratulada como averiguación de muerte. El fiscal Rosas ya tiene en su poder la historia clínica de la joven. La pidió en el Hospital Illia, de La Paz, donde el lunes de la semana pasada inició el tratamiento para interrumpir voluntariamente un embarazo.

A lo largo de la jornada, referentes del radicalismo expresaron su pesar por el fallecimiento, como el diputado nacional y titular del Comité Nacional de la UCR Alfredo Cornejo. También el gobernador Rodolfo Suárez y el vice, Mario Abed, dieron a conocer mensajes de condolencias a través de las redes sociales. También la despidió el intendente justicialista de La Paz, Fernando Ubieta: “Hoy es un día triste, nos deja una joven militante política, en este mundo tan difícil, y dónde participar en política y defender un ideal se cuestiona tanto. Te despido con mucho respeto y elevo una oración en tu nombre. Que Dios te guarde por siempre”.