Copa Argentina: Racing y San Martín (SJ) se miden en Sarandí

Racing Club, en alza luego de la victoria en el clásico contra Independiente, enfrentará este miércoles a San Martín de San Juan por los 16avos de final de la Copa Argentina en el estadio Julio Humberto Grondona, de Arsenal de Sarandí. El encuentro comenzará a las 21.10 (TyC Sports) y contará con el arbitraje de Silvio Trucco. El vencedor se cruzará en octavos de final con el ganador del duelo que deben jugar Boca Unidos de Corrientes o Godoy Cruz de Mendoza.

El triunfo en el clásico de Avellaneda contra Independiente por 1-0, con el gol de Enzo Copetti tras el polémico penal en el final del partido, renovó el aire de Racing, que venía de la derrota contra Godoy Cruz (4-2) en el Cilindro y el empate ante River Plate. Con ese envión, la Academia intentará saldar la deuda pendiente con la Copa Argentina donde fue eliminado por equipos de categorías inferiores en las últimas tres ediciones: Olimpo en 2017, Sarmiento de Chaco en 2018 y Boca Unidos de Corrientes en 2019. Además, el equipo de Juan Antonio Pizzi sufrió para pasar a esta instancia y recién sobre el final pudo dar vuelta el partido contra Sportivo Belgrano (3-1).



Este partido será el inicio de una seguidilla para Racing ya que después visitará a Arsenal, el domingo por la Copa de la Liga Profesional, y luego viajará a Uruguay para el debut en la Copa Libertadores, que será el miércoles próximo contra Rentistas.



Por este motivo, el entrenador todavía no confirmó el once ya que además de las bajas, por coronavirus y lesiones, el equipo tuvo un gran desgaste en el clásico jugado bajo una intensa lluvia. Ignacio Piatti, Alexis Soto, Leonardo Sigali Darío Cvitanich seguirán afuera y Leonel Miranda está en duda por un traumatismo en la rodilla izquierda.



El que podrá reaparecer es el lateral derecho Ezequiel Schelotto, quien se perdió los últimos tres partidos por una lesión muscular, aunque ocupará un lugar en el banco de suplentes y en esa posición reaparecerá Iván Pillud.



San Martín de San Juan no atraviesa su mejor momento futbolístico e incluso el entrenador Paulo Ferrari es cuestionado por los últimos resultados. El equipo sanjuanino debutó en la Primera Nacional con un triunfo sobre Atlético de Rafaela (4-2) pero no pudo volver a festejar: empate con Brown (0-0) en Madryn, derrotas como local contra Brown de Adrogué y All Boys (2-1 y 2-0) y en su última presentación igualó 1-1 con Villa Dálmine en Campana. El DT podrá contar con el capitán Nicolás Pelaitay, quien cumplió la fecha de suspensión y regresaría en lugar de Cristian Sánchez.