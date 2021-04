Negri, devenido en figura

”Es muy lindo lo que estoy viviendo, siempre soñé con jugar en Newell’s, me vine a probar de chico pero no quedé”, reconoció Franco Negri, el lateral leproso devenido en figura del equipo de Germán Burgos. La Lepra recibirá el sábado a Patronato y el martes debutará por Copa Sudamericana en Brasil.

"Siempre estuve ilusionado con jugar en Newell’s. Acá salió Messi, jugó Maradona y muchísimas figuras más. Hoy estar en este club y compartir con jugadores de experiencia es muy lindo para mí", valoró Negri, sorprendente figura de Newell's. El lateral marcó dos goles en el torneo y el lunes participó en los tantos que hizo el equipo ante Lanús. "Nos entendemos muy bien con (Jonatan) Cristaldo. Hicimos una buena sociedad y hay que seguir trabajando para poder encontrar el máximo potencial", reconoció el ex jugador de Belgrano. "Cuando me dijeron de venir me ilusioné mucho. De chico me había venido a probar, mi sueño era vestir esta camiseta”, asumió Negri ayer en conferencia de prensa.

El plantel leproso entrenó ayer y volverá a practicar mañana, dado que hoy será jornada de descanso. El partido con Patronato se jugará el sábado a las 14 en el Coloso el Parque.