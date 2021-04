La Justicia falló a favor del prestamista 

El descalabro financiero y administrativo que sufrió Central durante la segunda presidencia de Pablo Scarabino aún lacera las cuentas de la institución. Por entonces, un monotributista de la más baja categoría le reclamó al club 1.300.000 dólares. Aquella dirigencia, antes de ser desplazada, le pagó una parte. La otra, el prestamista la judicializó y la Justicia ordenó ahora a Central a abonar 40 millones de pesos sin saber si aquel dinero en verdad ingresó al club y qué destino tuvo. Un fallo que en Arroyito genera ahogo económico en una coyuntura donde la prioridad es reducir el pasivo de la institución en el marco de un fuerte ajuste en el fútbol profesional.

Juan Carlos Alvarez fue un contribuyente menor al fisco: inscripto en la categoría más baja en 2007 y con domicilio fiscal en un complejo de viviendas Fonavi ubicado en Ov. Lagos y Rueda. Pero dijo que le prestó en 2006 a Central 2.652.000 pesos o su equivalente en dólares: 1.300.000. Por aquel entonces, el club era liderado por Scarabino. En marzo de 2007, Central le devuelve a Alvarez 600 mil dólares. Era un tiempo donde pululaban con éxito los prestamistas y las transacciones con firmas offshore a pesar de que los embargos caían día a día y un monstruoso frente legal de más 470 juicios.

Al poco tiempo, Alvarez exigió cobrar 700 mil dólares más, así, supuestamente, recuperaría el dinero que le había prestado a Central. El ex secretario Gonzalo Estévez le quería pagar, Scarabino ya no aceptaba devolver dinero que no se sabía adónde había ido a parar. La Comisión Directiva se rebeló y tomó la insólita decisión de prohibirle el ingreso a Scarabino a la sede de calle Mitre, bochorno que aún todos recuerdan en Arroyito. El club fue intervenido por la Justicia y Scarabino regresó, por algún tiempo más. Pero a Alvarez no le pagaron. El monotributista llevó el reclamo a la Justicia y el club anunció ayer que recibió un revés en el expediente debiendo hacer frente a 40 millones de pesos, algo así como 400 mil dólares de los 700 mil que exigía.

En Central siempre se supo de quién era testaferro Alvarez. Pero esa pelea nadie la quiso dar. No solo investigar a quién le prestaba el nombre sino, al menos, constatar si el préstamo existió o bien el club fue estafado con la complicidad de sus directivos.

Las autoridades de Central, al anunciar ayer el fallo adverso, recordó que "Central ha tenido que afrontar desde 2014 otros pagos por juicios desfavorables que datan de bastante tiempo atrás, por casi 9 millones de dólares en total aproximadamente, todos relacionados en causas iniciadas a partir de 2004".