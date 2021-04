Piden el inmediato traslado de un hogar de cuidado a niños con discapacidad

Desde 2018 que está en curso un acción de amparo colectivo iniciada por el Ministerio Público Pupilar contra el gobierno de Salta pidiendo que se mejoren las condiciones edilicias del Hogar Divino Niño o se permita el traslado a un nuevo edificio.

Sin embargo, a pesar de que se consiguió un nuevo lugar, aún no hace efectiva la mudanza porque el gobierno provincial no pone a disposición un vehículo adaptado para el movimiento de los niños que tienen discapacidad y en su mayoría se movilizan en sillas de ruedas.

El juez Alejandro Lávaque, de la Sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Salta, notificó el 31 de marzo a la Secretaría de Discapacidad de Salta para que en un plazo de 10 días hábiles haga la mudanza. Lo hizo después de una inspección ocular que se realizó en el nuevo lugar, ubicado en la localidad de San Lorenzo, el 26 de marzo. Hoy es el octavo día y todavía no hay una respuesta por parte de las entidades gubernamentales.

Ante ello, la curadora oficial María José Miranda solicitó con urgencia el cambio al nuevo inmueble, ya que asegura que las condiciones actuales que se viven en el edificio ubicado en las avenidas Entre Ríos y Sarmiento de la Capital son inadmisibles e indignas para los 20 niños, niñas y adolescentes que viven en el hogar.

"La situación es caótica", contó Miranda ante Salta/12. Añadió que el lugar actual no reúne las condiciones mínimas para tener niños y jóvenes que padecen patologías vinculadas con parálisis cerebral, problemas respiratorios o movilidad reducida y aseguró que estos padecimientos se ven acrecentados con los problemas de humedad que hay en el lugar, sumado a la carencia de agua caliente. Miranda sostuvo que "ninguna persona podría vivir ahí y los menores que están allí, mucho menos".

Condiciones actuales del Hogar Divino Niño

Miranda indicó que el nuevo predio, donde antes funcionaba el Hogar San José, cumple con todos los requisitos necesarios para albergar a los pacientes que tienen alto riesgo de salud por patologías asociadas a su condición, incluso cuenta con una plaza, pero para poder ejecutar la mudanza es necesario que el hogar cuente con un vehículo que permita el traslado de los niños y jóvenes, para garantizar el acceso a hospitales y centros de alta complejidad.

“Requiero que se agilicen los trámites para la adquisición del vehículo que permita hacer efectiva la mudanza de los niños y jóvenes internados, los chicos están en condiciones de hacinamiento", reiteró Miranda. De no hacerse el traslado en estos dos días que restan, la curadora aseguró que intimará al gobierno salteño. Este medio intentó contactarse con la Secretaría de Discapacidad de la provincia, dependiente del Ministerio de Salud Pública de Salta, pero no obtuvo respuestas.

Desde 2018 la curadora espera una solución al problema que ante la inactividad, trajo consigo una acción de amparo colectiva presentada por la curadora oficial junto la Asesora de Incapaces N° 3, Gabriela Cardón, y la tutora oficial, Liliana Valle. Allí instaban al gobierno, a través del Ministerio de Salud Pública de Salta, a que se refaccione el lugar o se otorgue otro edificio para "asegurar el derecho a la vida y a la salud de los internados, dado su extrema vulenrabilidad".



En ese entonces, precisamente el 6 de diciembre de 2018, Miranda realizó una visita al lugar junto a la asesora de Incapaces Patricia Gómez de González, y allí personal administrativo del Hogar les comunicó que ya estaba decidido que a fines de ese mes se iba a producir el traslado a la ciudad de San Lorenzo. Adriana Alegre, la auxiliar administrativa del lugar, les comunicó que el cambio era por las condiciones de hacinamiento y edilicias que eran visibles. Razones que después fueron comprobadas por ambas funcionarias ese mismo día.

La plaza adaptada en el nuevo edificio ubicado en San Lorenzo

En la acción de amparo se denunció también que incluso la cartera de Salud no había informado de tal mudanza al Ministerio Público Pupilar, pese a que poseen la representación legal de la totalidad de los niños y jóvenes que están en la institución.

Sin embargo, seguía sin hacerse el traslado. Recién un año después, el 2 de diciembre del 2019, se daba a conocer que el entonces ministro de Salud, Roque Mascarello, recorría el edificio ubicado en San Lorenzo. En esa ocasión, el funcionario destacó: “hace tiempo comenzamos a trabajar en la readecuación de este sitio, que permitirá brindar a estos pequeños con distintas discapacidades, un lugar digno y bien equipado para que tengan más comodidad”.

Dos años después, el 7 de enero de enero de 2021 y con la gestión en marcha de Gustavo Sáenz, la Secretaría de Obras Públicas de la Provincia aprobaba el procedimiento de adjudicación simple para las obras en el nuevo lugar destinado para el hogar. Mediante la resolución 1/21 de la Secretaría, se notificó que resultó ganadora la empresa Concivi del arquitecto Manuel Mur, por un monto de $1.038.459,19.

Al Hogar asisten 20 niños, niñas y adolescentes, mayormente oriundos del interior de la provincia. La curadora contó que no hay un dispositivo de esas características en otras localidades por lo que no existe una contención por parte del gobierno en esos lugares. "Cuando hay abandono o maltrato (hacia el menor), la última alternativa es el hogar", contó, pero allí se plasma otro conflicto fuerte que deben vivir los niños: el desarraigo.



En la gran mayoría de los casos, los menores no vuelven a su lugar de nacimiento e incluso, cuando las familias desean revincularse no lo pueden hacer porque no poseen los recursos económicos para el traslado ya que se trata de personas con escasos recursos.