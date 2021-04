En Metán un juez citó a declarar a un niño de 9 años

Causó conmoción la noticia que un juez de Metán, Ramón Alberto Haddad, había citado a declarar a un niño de tan solo 9 años supuestamente por haber rayado el auto de una pareja de aquella localidad y que entre otras cosas tiene un problema personal con su madre, la periodista Teresita Frías, quien anteriormente los había denunciado por amenazas y desde ese momento vive con custodia policial por orden de una Unidad Fiscal.

Según Haddad, y a pesar de que suene alejado a lo que indica la Convención Universal para los derechos de niños y niñas y a la normativa vigente en cuanto a la inimputabilidad de los menores, él está actuando “conforme a derecho”, y aseguró que se le había explicado a su madre “absolutamente todo”.

El juez aclaró a su vez que lo citó a una declaración de conocimiento directo “como dice el papel” y no a una indagatoria, ya que para él, un magistrado de menores debe investigar “la circunstancias por la cual se formuló la denuncia”. Así como afirmó que están garantizados todos los procedimientos ya que se notificó a la asesoría de menores y la defensoría.

Sin embargo, según la madre del niño, el 12 de marzo denunciaron a su hijo sin siquiera tener pruebas, “primero dijeron que recibieron un mensaje de un vecino que los advertía de que mi hijo estaba rayando su auto solo, y después ese mismo testigo dijo que lo vio con un amiguito”. Pero lo peor pasó el 16 de marzo, cuando se presentó en su departamento la policía “para realizar una identificación simple a mi nene”.

“Lo hicieron firmar, y con todo este contexto de violencia que estamos atravesando, fue muy fuerte que le pidan que firme a él”, manifestó indignada, “estaba tan nervioso que no podía poner su nombre, le temblaba la mano y llorando me aseguraba que él no había sido”.

Una vez sucedido eso, la periodista pensó que el juez desestimaría la denuncia por infundada y por tratarse de un menor, pero el domingo pasado le llegó un nuevo documento, a nombre de su hijo, citándolo a declarar acompañado de su progenitora. Un día después, Frías se presentó en el juzgado y pidió hablar con el magistrado, “que no me atendió, sino que lo hizo su secretario, que me trató de calmar y me dijo que era un procedimiento normal”, que constaba de una testimonial para preguntarle si era verdad el hecho que le imputaban.

Teresita Frías adelantó que “de ninguna manera” permitirá que el menor sea expuesto a una situación de exposición tal “si no es por medio de una Cámara Gesell”, algo que en principio se lo denegaron. Añadió que le llamaba mucho la atención que hasta el lunes a la tarde la asesora de menores, Karina Singh, no había recibido el expediente, “por lo que tampoco estaba al tanto”. Y denunció irregularidades en el procedimiento: “¿cómo un juzgado va a correr vista y avanzar sin que la asesora e menores verifique si no se está violando algún derecho del niño?”. “Y sin siquiera un psicólogo, o un profesional apto para hablar con un niño de 9 años”, agregó.

Otro de los hechos que le llamó la atención fue que el juzgado tuvo que elevar el expediente a la Fiscalía N°2 de Metán, a cargo de Gonzalo Gómez Amado, que es la misma por donde corre su denuncia por amenazas contra la pareja ahora denunciante, “yo pienso que le deberían haber alertado al juzgado lo que estaba sucediendo, algo que no pasó”. en la Fiscalía solo se remitieron a contestarle que a pesar de la coincidencia, son dos causas distintas, “el atacante me sigue golpeando pero esta vez usando a mi nene”, expresó angustiada.

El 19 es la fecha en que Teresita Frías y su hijo se tienen que presentar en el Juzgado de Haddad, aunque la periodista sostuvo que no llevará a su hijo, sino que se presentará sola y con testigos para desmentir la denuncia. “Esto lo va a marcar a mi hijo, es todo muy fuerte”.

Desde la Asesoría de Menores le contestaron a este medio que la asesora de aquella localidad ya había tomado conocimiento y que participaría de la audiencia junto a su madre pero que no realizarían más declaraciones aunque pidieron aclarar que no sería una “declaración indagatoria” la que le realizarían al niño sino que se trataría de una “audiencia informativa”.

Mientras que el subsecretario de Niñez y Familia de la provincia, Pablo Martínez, le pidió a Salta/12 más tiempo para estudiar y conocer el caso en detalle “para hablar con conocimiento”.

El antecedente

“Esto ya viene desde el año pasado, que yo vengo denunciando acoso y hostigamiento contra esa pareja”, indicó Frías, y aseveró que no es la primera denuncia “falsa” que recibe “por parte de esta gente”. Le contó a Salta/12 que a ella le costó “muchísimo” denunciar el acoso al que la sometían esas dos personas que además, viven en el mismo edificio. “Pero los hechos de violencia fueron en ascenso, comenzaron con acoso en las redes sociales, siguieron con mensajes que iba a aparecer con un tiro en la cabeza y terminaron tirándome ladrillazos en la ventana”, contó.

Ante todos los hechos descriptos, el Ministerio Público Fiscal designó al caso una Unidad Fiscal y poner una consigna policial fija desde el 29 de enero de este año, “nos desbarataron la forma de vida, porque cada cosa que tenemos que hacer es con el policía al lado”, expresó y por eso mismo sostiene que es imposible que su hijo haya rayado el auto los denunciantes, ya que lo tendría que haber visto o seguido el custodio, “si mis hijos bajan, lo hacen con la custodia, igual que cuando yo salgo”.

De todas maneras, Frías no se termina de explicar porqué recibe ese tipo de malos tratos por parte de sus vecinos, aunque supone que está vinculado a su profesión y las denuncias que ella realiza contra funcionarios y otros políticos relacionados con la gestión municipal y provincial actual.

“Ellos vinieron de afuera y alquilan desde hace algunos años, pero cuando comenzó la pandemia yo empecé a evidenciar algunas violaciones a los decretos de necesidad y urgencia por parte de legisladores y funcionarios, casualmente cada vez que yo sacaba una nota así, ellos empezaban a escracharme y maltratarme primero en las redes sociales y después fue poniéndose peor”, describió. Y acotó que Rosana Fernández, la denunciada por Frías, tendría vínculos con el senador por Metán, Héctor D´Auría, ya que tenía un puesto de venta en la feria propiedad del legislador.

“Es lo único que me puedo imaginar, porque nunca tuve problemas con ningún vecino y todo esto comenzó sin justificativos en el momento que yo empecé a denunciar la conducta de algunos políticos, concluyó.

La pareja a juicio

Justo el mismo día que se hizo pública la denuncia contra el hijo de Teresita Frías y la decisión del juez de llamarlo a declarar, la Unidad Fiscal que investiga los hechos denunciados por la periodista, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Gonzalo Gómez Amado y Nicolás Rodríguez López, solicitó que la causa sea elevada a juicio.

El Ministerio Público Fiscal informó que los fiscales relevaron testigos, informes policiales, técnicos, psicológicos y socio vecinales que permitieron reunir los elementos de convicción necesarios para solicitar ante el Juzgado de Garantías 1 del distrito judicial Metán, juicio para Leonel Washington Ifran, de 38 años, como autor del delito de amenazas y contra su pareja, Rosana Fernández, de 32 años, como autora de los delitos de amenazas y desobediencia judicial.

“La acusación contra Ifrán es por un hecho ocurrido el pasado 12 de enero, cuando con una actitud violenta, agredió verbalmente a la damnificada, la amenazó y arrojó un elemento contundente contra su vivienda”, sostiene el comunicado oficial.

En tanto, la acusación contra Fernández, se vincula a las amenazas que la mujer profirió a la comunicadora, “ocasionándole temor”, y por desobedecer una orden de medidas restrictivas dictada por el Juez de Garantías Nº2 Distrito Judicial del Sur Metán.