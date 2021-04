Agustín Rossi explicó qué rol cumplirán las Fuerzas Armadas por las nuevas restricciones

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó cuál será el rol de las Fuerzas Armadas durante las próximas dos semanas y aclaró que "no van a participar en ninguna tarea de control". Rossi respaldó las restricciones anunciadas anoche por el presidente Alberto Fernández y consideró que "había ​que tomar medidas para garantizar que el sistema de salud no se sature”. Por AM750, el funcionario sostuvo que las medidas buscan fortalecer la idea de disminuir la circulación y el contacto de las personas preservando la actividad económica.“Durante la mañana el funcionamiento de la Ciudad va ser el habitual. Las actividades se cerrarán a partir de las 20”, puntualizó Rossi.En cuanto al rol de las Fuerzas Armadas, Rossi explicó que no participarán de las tareas de control, sino que realizarán tarea de prevención sanitaria y de asistencia a la comunidad con personal no armado. “Las Fuerzas Armadas no van a estar en las calles”, reafirmó el ministro.Este jueves, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se burló de las nuevas medidas adoptadas por el gobierno argentino y a través de Twitter expresó: "El Ejército argentino en las calles para mantener al pueblo en casa. Toque de queda entre las 20 y las 8. Buen día a todos". - Exército Argentino nas ruas para manter o povo em casa.- Toque de recolher entre 20h e 08h.- Bom dia a todos. pic.twitter.com/kCHe6NbQ3p— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 15, 2021 Más temprano, en declaraciones a Radio 10, Alberto Fernández le respondió a Bolsonaro y dijo que "habría que explicarle un poco cómo funciona la Constitución". "No hay toque de queda y las Fuerzas Armadas no hacen seguridad interior", expresó el Presidente.