Con tal de horadar al Gobierno, Mauricio Macri olvidó sus diferencias con Larreta

En medio de la segunda ola de coronavirus, que todos días suma contagios y fallecimientos, el expresidente Mauricio Macri usó su cuenta de Twitter para criticar al Gobierno y alentar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que las escuelas sigan abiertas en un más que obvio intento electoralista de contentar al núcleo duro de su electorado y de no perder protagonismo en la interna de Juntos por el Cambio. "La improvisación e ineptitud, también en el manejo de la pandemia, han generado angustia y enojo en los argentinos. No hay dudas de que las escuelas deben seguir abiertas. Mi apoyo a la Ciudad para que actúe haciendo respetar su Constitución y su autonomía", escribió el líder de Juntos por el Cambio, olvidando momentáneamente sus diferencias con Horacio Rodríguez larreta.

El posteo de Macri se produjo el día después de la presentación del libro de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que siguió a su propia "obra", Primer Tiempo.

Más de un dirigente del espacio ya ha dicho que no apoyaría al ex presidente de Boca para un segundo mandato y el expresidente encuentra en este tipo de apariciones públicas un modo de no desaparecer de la escena pública.

De hecho, hace un par de semanas y a propósito de la presentación de su libro (que pocos dirigentes de su espacio habían comenzado a leer al llegar al evento), Macri decidió organizar una serie de entrevistas en medios "amigos" en las que repitió más o menos igual algunos conceptos que se notaba claramente habían sido memorizados previamente.