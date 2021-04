La MLS levanta el telón de un fútbol que tendrá huella nacional

La presencia de representantes del fútbol nacional en la liga de Estados Unidos fue creciendo sostenidamente y, cuando este viernes se levante el telón de una nueva temporada allí, la huella albiceleste será más que significativa: 43 futbolistas y tres entrenadores argentinos serán parte de los 27 equipos que abrirán el calendario en la Major League Soccer (MLS).

El partido inaugural, por empezar, tendrá un nombre más que conocido por el fútbol argentino: Matías Almeyda, entrenador de los San José Earthquakes, será uno de los protagonistas del juego de estreno, cuando su equipo visite a Houston Dynamo este viernes desde las 21 de nuestro país.

Más tarde, desde las 22.30, Minnesota United iniciará su recorrido como visitante ante los Seattle Sounders y contará con el debut de Ramón Ábila y la presencia de Emanuel Reynoso. Ambos partidos serán transmitidos por la plataforma ESPN Play.

Gabriel Heinze (Atlanta United) y Hernán Losada (DC United) completan el trinomio de entrenadores argentinos. Losada, exjugador de Independiente, será además el entrenador más joven de la competencia -con 38 años- y en su cuerpo técnico estará Nicolás Frutos como ayudante.

Pero más allá de la presencia desde el banco, los números de la temporada que inicia han convertido a Argentina en el país que más extranjeros aporta a la MLS, con 43 futbolistas. Nuestro país tendrá apenas cinco representantes menos que Canadá, que participa del torneo con tres de las 27 franquicias: Montreal, Toronto y Vancouver Whitecaps. Los futbolistas argentinos, además, duplican en cantidad a los brasileños y mexicanos.

Más allá del protagonismo que las cifras ofrecen hoy a la participación argentina, la presencia criolla siempre ha sido relevante en la historia del fútbol en el país que cuenta entre sus deportes más populares al béisbol, al básquet y al fútbol americano. Desde el rosarino Mario Gori -el primer argentino en jugar en Estados Unidos, en el debut de la MLS en 1996- hasta hoy, pasaron 146 futbolistas y Argentina es el país que más jugadores aportó en la historia, incluso superando a Canadá.

El jugador argentino con más partidos disputados es Javier Morales (ex Lanús y Arsenal), con 255, pero esta marca podría ser alcanzada esta temporada por tres futbolistas que todavía están en actividad: Diego Valeri (233), Federico Higuaín (221) y Maximiliano Urruti (208).

En la temporada que comienza este viernes, Heinze encabeza el equipo con más albicelestes en el plantel y buscará repetir el título que obtuvo en 2018 Gerardo "Tata" Martino. El ex DT de Vélez incorporó a Lisandro López, Santiago Sosa, Franco Ibarra y Alan Franco, quienes se sumaron a Rocco Ríos Novo, Ezequiel Barco y Marcelino Moreno.

Pero no es tampoco el único elenco caso. Otro equipo que tendrá fuerte presencia nacional será Inter Miami, con seis representantes: los hermanos Gonzalo y Federico Higuaín, Nicolás Figal, Leandro González Pirez, Matías Pellegrini y Julián Carranza. El podio lo completa San José, el equipo de Almeyda, quien cuenta con Luciano Abecasis, Cristian Espinoza, Eric Remedi, Andrés Ríos y Daniel Vega entre sus compatriotas a dirigir.

A la extensa lista de jugadores argentinos se podrían sumar dos futbolistas que tienen raíces en nuestro país: Sebastian Lletget, de Los Ángeles Galaxy, juega para el seleccionado de Estados Unidos pero tiene padre y madre argentinos, y Lucas Cavallini, delantero de Vancouver Whitecaps, quien si bien nació en Canadá, tiene padre argentino y desarrolló la mayoría de su carrera en el fútbol uruguayo.

Para quienes tengan ganas de seguir de cerca el certamen, vale destacar que se trata de un campeonato que se divide en dos zonas: la Conferencia Este, con 14 equipos, y la Conferencia Oeste, con 13. Los primeros de cada grupo clasifican directamente a los cuartos de final, mientras que del segundo al séptimo lugar disputarán los octavos.

Columbus Crew, donde siguen los argentinos Lucas Zelarayán y Milton Valenzuela, irá por la defensa de su título, en una temporada donde será más difícil encontrar un partido sin argentinos que uno donde aparezcan los habituales sellos de ese fútbol tan conocido por todas y todos en esta parte del mundo.





El programa de la primera fecha contará con los siguientes argentinos:

- Viernes



A las 21: Houston Dynamo (Mateo Bajamich, Maximiliano Urruti y Matías Vera) - San Jose (DT Matías Almeyda, Luciano Abecasis, Cristian Espinoza, Eric Remedi, Andrés Ríos y Daniel Vega)



A las 22.30: Seattle Sounders-Minnesota United (Ramón Ábila y Emanuel Reynoso).



- Sábado



A las 15: CF Montreal (Emanuel Maciel y Joaquín Torres) - Toronto FC



A las 16: Orlando City (Rodrigo Schlegel) - Atlanta United (DT Gabriel Heinze, Rocco Ríos Novo, Alan Franco, Ezequiel Barco, Franco Ibarra, Marcelino Moreno, Santiago Sosa y Lisandro López)



A las 19: Los Angeles FC- Austin FC (Tomás Pochettino).



A las 21: DC United (DT Hernán Losada y Yamil Asad)- New York City (Valentín Castellanos y Maximiliano Moralez)



A las 21: New York Red Bulls - Sporting Kansas City



A las 21: FC Dallas (Franco Jara) - Colorado Rapids (Braian Galván)



A las 21.30: Chicago Fire (Ignacio Aliseda y Gastón Giménez) - New England Revolution (Gustavo Bou)



A las 21.30: Nashville - Cincinnati (Luciano Acosta y Álvaro Barreal)



- Domingo



A las 16: Inter Miami (Nicolás Figal, Leandro González Pirez, Gonzalo Higuaín, Matías Pellegrini, Julián Carranza y Federico Higuaín) - Los Angeles Galaxy



A las 18.30: Columbus Crew (Lucas Zelarayán y Milton Valenzuela) - Philadelphia Union



A las 23: Vancouver Whitecaps - Portland Timbers (Erik Godoy)



Libre: Real Salt Lake (Pablo Ruiz).