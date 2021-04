Elevaron a juicio la causa por el femicidio de Gimena Bernasar

La fiscala Mónica Poma requirió juicio por femicidio para quien fuera el concubino de Gimena Bernasar, José Nieva. Este hombre adujo que había encontrado a la joven ahorcada y pretendió instalar la hipótesis de un suicidio, sin embargo, durante la investigación se descubrió que mintió con las coartadas que había utilizado. El pedido de juicio comprende también a Pablo Nieva, primo del acusado, acusado como partícipe necesario y la ex pareja de éste, Ruth Alejandra Loaiza, como partícipe secundaria.

Bernasar, de 24 años, fue encontrada muerta el sábado 22 de junio de 2019 en el interior de una habitación en la que vivía, en el barrio Leopoldo Lugones, en la zona Norte de la ciudad de Salta. Según la autopsia, falleció a causa de asfixia por sofocación.



En la causa se manejaron varias hipótesis, y la fiscala finalmente determinó que fue un crimen de género, y por ello acusó a José Nieva como autor material. Este hombre fue detenido en un primer momento y luego liberado, pero lo volvieron a detener en diciembre de 2019.

Poma sostuvo que el mediodía del 22 de junio el acusado fue al inquilinato donde vivían con Bernasar y mantuvo una discusión con ella en cuyo transcurso se generó una situación violenta en la que el hombre la mató sofocándola contra el colchón.

Luego de perpetrar el crimen, Nieva "monta una escena en el lugar", como si la joven se hubiera suicidado "mediante ahorcamiento con un cinto, hipótesis la cual no encuentra sustento alguno", concluyó la investigación de la fiscala.

El abogado de la familia de la víctima, Pablo del Pino, manifestó a Salta/12 que coinciden con lo concluído por la fiscala Poma y ya presentaron la acusación de la querella. También indicó que están de acuerdo con el pedido de Poma respecto al sobreseimiento de Pablo Pardo, quien no sería el autor del delito y que, sin embarg,o estuvo detenido como sospechoso. Pardo fue la última persona con la que se había comunicado la joven.

Del Pino explicó que también quedó descartada la hipótesis de una vinculación del crimen con un contexto de consumo de drogas.

"El señor Nieva habría actuado con alevosía", señaló Del Pino y se refirió a que este hombre preparó la escena del crimen y actuó con premeditación. La coartada de Nieva era "que estuvo con testigos", Pablo Nieva y Loaiza, ahora también acusados como partícipes. "(José y Pablo Nieva) hacían reparto de mercadería, primero decían que no estaban en zona norte" indicó Del Pino, pero con el estudio de los radares de los celulares "se constató que estuvieron cerca del domicilio de la víctima". Los acusados dijeron que fueron allí para entregar mercadería a un comprador, quien desconoció la compra.

El abogado Juan Erazo, que representa a Pablo Nieva y a Loaiza, dijo a Salta/12 que apeló la elevacion a juicio porque sus clientes no tuvieron participación y no hay pruebas para implicarlos como partícipes.

Según el letrado, la declaración de su defendido fue que se encontraba trabajando en la venta y reparto de mercadería en un camión, y de acuerdo a la autopsia el deceso fue al mediodía, el mismo horario en el que Pablo fue a la casa donde convivía con Loaiza porque necesitaba ir al baño.

La vivienda de Loaiza se ubica cerca del inquilinato donde alquilaba Bernasar. Pablo dejó cargando el celular. José Nieva había quedado afuera esperando en el camión. El letrado dijo que el relato de Pablo es que cuando salió de la casa, no encontró a José, que lo llamó y éste le dijo que estaba en la rotonda de Tres Cerritos, entonces fue a buscarlo con el camión.

Siempre según la versión de Pablo Nieva, luego de recoger a José fueron a un gimnasio, aunque el dueño no les compró la mercadería y tras eso guardaron el camión. Pablo contó que al salir José le preguntó si se animaba a ir a su domicilio para ver si Bernasar estaba porque se habían peleado esa mañana y no la quería ver. Pablo fue pero no lo atendieron, entonces avisó a José que no había nadie y se despidieron. El abogado indicó que Pablo llegó a su vivienda y a los minutos recibió un llamado de José informándole que Bernasar se había suicidado. Pablo Nieva y Loaiza fueron al inquilinato donde se encontraba José y llegaron casi al mismo tiempo que la policía.

El defensor expresó que la fiscalía acusó a sus defendidos porque los movimientos que tuvieron ese día les hicieron sospechar que hubo encubrimiento o ayuda a José Nieva.

Del Pino, el abogado de la querella, sostuvo por su parte que la gente cercana a Bernasar "conoce las lesiones que sufría de parte de José Nieva" y "los celos". Para la fiscala, se acreditó que la relación de pareja atravesaba "una difícil situación", lo que surge de testimonios y del análisis de las comunicaciones entre ambos. Además, el informe de autopsia revela que la causa del deceso de la joven fue asfixia por sofocación y que presentaba lesiones contusas en distintas partes del cuerpo y signos de defensa.

José Nieva permanece detenido. Pablo Nieva y Loaiza están en libertad con medidas sustitutivas.

El abogado querellante contó además que recién con el requerimiento a juicio pudieron tramitar la Ley Brisa para la hija de Bernasar que ya tiene 7 años y se encuentra bajo cuidado de la abuela materna y de sus abuelxs paternxs. Del Pino dijo que la mamá de Bernasar continúa esperando justicia.