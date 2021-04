Piden justicia por Maxi

A siete años de la muerte de Maximiliano Iñíguez, por la que un médico del sanatorio Los Alerces llegará a juicio oral y público acusado de mala praxis médica, familiares y amigos se movilizaron ayer en el Centro de Justicia Penal para reclamar justicia. "Estamos pidiendo que se lo condene y que se lo inhabilite para ejercer la medicina", dijo Alejandra Jiménez. El caso fue una de las primeras investigaciones del nuevo sistema procesal penal, en 2014. Maxi tenía 21 años cuando perdió la vida por una infección generalizada, después de haber sufrido una fractura en una de sus piernas, por un siniestro de tránsito. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) acompaña a la familia en la causa y exige "justicia".

El juicio que comenzará el mes que viene le costó mucho a la familia de Maxi. "Fue una lucha, nosotros siempre dijimos que la muerte de Maximiliano fue responsabilidad del médico que lo atendió. No se hizo lo que se tenía que hacer en el momento", recordó Alejandra, quien aseguró: "A mi hijo lo enterraron y yo me enterré con él". La mujer asegura que salió adelante porque uno de sus hijos le pidió que tomara una decisión: "O nos obligamos a comer o nos morimos todos, decidámoslo ahora", le dijo. "Eso me hizo reaccionar. Hoy tengo la satisfacción de haber podido levantarme, pero fue muy duro", aseguró.

Quien será llevado a juicio es el traumatólogo Sebastián S., bajo la calificación penal de homicidio culposo. Fiscalía pide 3 años de prisión condicional y 5 de inhabilitación para ejercer la profesión. La querella pide 6 años y 10 de suspensión de la matrícula.

La APDH acompaña a la familia: "Fue mala praxis, no tenemos dudas. Su madre y familia hicieron lo posible por pelear la vida del joven Maxi. A Maximiliano el negocio de la salud le quitó la vida. Nosotros solo podemos pedir justicia".