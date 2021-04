La victoria que lo devuelve a la pelea grande

El partido a Central no salió como se lo había planteado. Generó poco para todo lo que buscó y tuvo la pelota en campo rival. Pero su determinación a mostrarse agresivo le dio frutos en los minutos finales, con un gol de Zabala que le entrega al canaya una victoria relevante ante Aldosivi. No solo porque ganó el primer partido de visitante, sino porque con los tres puntos se coló en la pelea por acceder a los cuartos de final de Liga Profesional. Gastón Avila en el fondo, Emiliano Vecchio en el medio y el oportunismo de Diego Zabala, las razones del triunfo en Mar del Plata por la mínima diferencia.



Central mostró las intensiones por jugar en campo rival. Pero careció de recursos para imponer su propósito. La idea del Kily González con tres delanteros y Vecchio más retrasado tuvo su efecto táctico pero no en el juego. Por eso el fervor de los primeros minutos se fue debilitando a medida que los avances se sucedían sin que el equipo genere una situación de riesgo.

Marinelli no llegó a tocar un cabezazo atrás de Ruben, sobre el primer palo, y Luciano Ferreyra remató cruzado y desviado, cuando quedó frente al arco, al pisar el área grande, en las acciones de más riesgo sobre el área de Aldosivi. No hubo más que eso en ataque a pesar de cierto dominio auriazul. El local, por el contrario, tuvo la más clara por una torpeza de Broun, a quien le rebotó la pelota y se la dio a Andrada, aunque el uno reaccionó rápido y le ganó el mano a mano al delantero.

En el segundo tiempo el partido se mantuvo en la misma sintonía, con Central buscando el gol sin claridad en sus pases. El equipo no sorprendió con sus movimientos, más allá de Ruben, que siempre tiene alguna idea para mostrarse. El goleador lo tuvo con un cabezazo sobre el primer palo, en centro desde la derecha, en las más clara. Vecchio, en tanto, con sus pases no podía ser profundo, quizás por su nueva posición de volante más cerca de mitad de cancha que del área rival. Y así el recurso que se repetía eran las corridas de Torrent por derecha y el centro.



Cuando Gago metió cambios, en el último cuarto de hora, Aldosivi despertó de su indiferencia ofensiva y llevó a jugar el partido en campo de Central. El local metió pelotas en el área, pero ninguna que no fuera resuelta por el fondo canaya o Broun. En ese entonces, Central recuperó una pelota en el área, Vecchio soltó largo para Zabala y el volante, a poco de ingresar, enganchó hacia adentro y remató al primer palo, a las manos de Pocrnjic, pero el uno ofreció poca resistencia y Central encontró el gol en los minutos finales. El equipo del Kily no dejó nunca de buscar la victoria y la encontró en el momento más complicado del partido. El premio a su decisión por intentar ganar como nunca antes lo había mostrado fuera de casa.



0 Aldosivi

Pocrnjic

Iñiguez

Schunke

Milo

Román

Villarreal

Indacoechea

Grahl

Guzmán

Andrada

Braida

DT: Fernando Gago

1 Central

Broun

Torrent

N. Ferreyra

Laso

Avila

Villagra

Vecchio

L. Ferreyra

Marinelli

Ruben

Gamba

DT: Cristian González

Goles: ST: 40m Zabala (C),

Cambios: PT: 36m Pirinciolo por Román (A). ST: 12m Contreras por Guzmán (A), 19m Lo Celso por Marinelli (C), 25m Iritier por Indacoechea, Lodico por Braida y Maciel por Grahl (A), 27m Zabala por Gamba (C) y 32m Giacone por Luciano Ferreyra (C).

Arbitro: Hernán Mastrángelo

Cancha: Mundialista Mar del Plata