Los gremios docentes reclaman ser vacunados contra la covid-19

La Asociación de Educadores Provinciales (Adep), de Jujuy, gremio que nuclea a maestros del nivel inicial y primario presentó una intimación al Ministerio de Trabajo de la provincia por el "incumplimiento" de la vacunación contra el coronavirus para el sector docente. Desde el sector sindical afirmaron que se registraron 10 fallecimientos de docentes de los distintos niveles educativos durante el ciclo lectivo en vigencia, y manifestaron que uno de los puntos de la última discusión paritaria contemplaba avanzar en la inoculación de los educadores. "En Jujuy no se ha llevado a cabo de manera efectiva la inoculación, debido a que la cantidad de docentes vacunados no llega ni al 5 por ciento, es decir no se destinaron las dosis pertinentes y es la preocupación que tenemos", señaló Darío Abán, secretario general de Adep. Aseguró además que "sabemos que la vacuna es un bien escaso, pero en otras provincias se inoculó a un 40 por ciento de los docentes como mínimo".