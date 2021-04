"Salir de la matriz de los 90"

La actual concesión privada del manejo de la hidrovía Paraguay-Paraná vence a fin de mes después de décadas de operaciones sobre la estratégica vía internacional que canaliza gran parte de las exportaciones argentinas y, particularmente, santafesinas. Ya se habla de una nueva "prórroga corta" de 60 días, pero para el diputado nacional y ex ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, "eso no es lo importante". Si hay que buscar mecanismos técnicos de prórroga "seguramente el gobierno nacional los encontrará", pero lo que "es realmente importante es definir qué queremos hacer con la hidrovía". Y el mismo Contiginiani se responde a través de un proyecto que ya le presentó al Ejecutivo y también al Congreso: "Reinstalar la macropolítica para la hidrovía que fue desplazada en su momento por la matriz privatista y denostadora del Estado de los 90". Pero se apura a aclarar que al tema hay que "pensarlo con complejidad y evitar tomar resoluciones a través de consignas". Lo cual se traduciría en una sociedad de Estado que tome las decisiones y concesione lo que decida entregar bajo contrato a empresas privadas.

Para el diputado nacional frentista, seguramente desde el Ejecutivo nacional se encontrará una salida técnica "para resolver este bache que se va a generar entre el fin de la concesión y lo que va a pasar el día después. Teniendo en cuenta no sólo la importancia de la hidrovía sino la cantidad de trabajadores dependientes de estas resoluciones". Para Contigiani lo importante es discutir en Argentina "qué se hace con la hidrovía, la vía troncal, los más de 1400 kilómetros de red fluvial que en su totalidad, en la cuenca del Plata y en Sudamérica involucra más de 3 millones de kilómetros cuadrados por donde transitan soja, maíz, minerales, azúcar, aceite, automóviles entre otros. El 80 por ciento de la producción de la Argentina se exporta a través de esta hidrovía que es importante para varios países y que en la geopolítica mundial adquiere una gran importancia en estos tiempos donde los alimentos y las exportaciones de alimentos están en las principales agendas del mundo", aseguró a Rosario/12.

El legislador aseguró que invita "a pensar con complejidad este tema. A no tomar atajos solamente de consignas. En esa complejidad en un tema tan estratégico para el desarrollo y la producción lo primero que tenemos que entender es que debemos salir del modelo de los 90 que implicó dejar afuera de la hidrovía a la macropolítica por su conceptualización ideológica privatista y denostadora de lo público. Entonces en los 90 se consagró todo esto al sector privado, que además se concentró mucho y dejó afuera a la política. De hecho la provincia de Santa Fe, con 800 kilómetros de río, estuvo afuera de cualquier mesa de discusión sobre el tema y esto tenía que ver con esa matriz de los 90".

Pero aclara que no piensa que esa matriz de los 90 "hizo todo mal, porque mostró eficiencia. Pero no desarrollo, mostró modernización pero no inclusión territorial. Mostró negocios privados importantes pero dejó afuera al Estado nacional y las provincias. Entonces lo primero que hay que hacer es ir hacia un modelo institucional en relación a la hidrovía que reinstale la política pública en su máximo poder de realización".

Para eso, en la Cámara de Diputados "le presenté un proyecto al presidente Sergio Massa, se lo elevé al gobierno nacional también porque soy de los que cree que hay que reinstalar la macropolítica en este tema. ¿De qué manera? Bueno hay que crear una hidrovía federal que entiendo que tiene que ser una sociedad del Estado donde estén sentadas en una mesa las siete provincias involucradas territorialmente con la hidrovía y la nación. A partir de ahí si la hidrovía federal sociedad del Estado decide licitar lo hará y controlará la agenda de obras. Si decide estatizar a medias, por ejemplo que el balizamiento lo recupere el Estado, lo hará. Si necesita una política nacional de desarrollo de la marina mercante, lo hará. Pero lo primero que hay que reinstalar es la macropolítica en el manejo estratégico de la hidrovía. Responder a la pregunta qué queremos hacer con la hidrovía", concluyó.