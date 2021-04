Maniobras secretas de un presidente

El Presi

(Argentina, 2017)

Guión, cámara y dirección: Gustavo Postiglione.

Productores: Gustavo Postiglione, Beltrán Ruiz.

Asistentes de dirección: María Eugenia Solana, Camilo Postiglione.

Montaje: Ignacio Rosello, Gustavo Postiglione.

Música: Home Movies Band.

Intérpretes: Jorge Ferrucci, María Celia Ferrero, Ariel Hamoui, María Eugenia Ledesma, Juan Pablo Yevoli, Claudia Schujman, Paola Chávez, Miguel Bosco, Miranda Postiglione, Julieta Sciasci, Héctor Molina.

Duración: 68 minutos.

Estreno martes 21 de abril, durante 24 horas, en OctubreTV.

7 (siete) puntos

En el mes de febrero, Gustavo Postiglione estrenaba Simulacro, una experiencia de cine/streaming, en vivo, de rodaje y exhibición simultáneos. Sucedió en el Complejo Cultural Atlas, donde equipo y director hacían la película mientras una pantalla en la calle la exhibía; a la vez, Simulacro desbordaba la plataforma OctubreTV ante la demanda de usuarios. Una experiencia, hasta donde se sabe, sin igual. Ahora bien, conforme a las maneras atentas con las que Postiglione piensa su cine, aquella experiencia única –de nervios in situ, que no puede reproducirse- llegará como estreno formal a salas de Rosario y provincia de Santa Fe, junto a OctubreTV para todo el país, a partir del 21 de mayo. No será lo mismo, pero la película resultante, de por sí, ya es una obra lograda. Revisitarla o verla por primera vez, es necesario. Esto por un lado.

Por el otro, y fiel a su producción constante, el director rosarino estrena mañana El Presi, en exclusiva por OctubreTV y sólo durante 24 horas. A partir del 14 de mayo, El Presi también se verá en cines de Rosario y Santa Fe, y en junio a través de plataformas digitales. Un plan de exhibición y circulación que se revela novedoso y pensante respecto de las posibilidades que hoy surgen y como respuesta al centralismo por lo demás habitual de Buenos Aires. De misma manera, esperan confirmación para su estreno otras dos películas de Postiglione: Singapur –protagonizada por Julieta Cardinali y Jean-Pierre Noher- y el ensayo-documental En Trance, situado en plena pandemia.

El Presi permite varias consideraciones, entre ellas la misma manufactura que la hizo posible, al ser grabada íntegramente con un teléfono celular y dentro de un automóvil. La película tiene unos pocos años desde su realización, 2017, y se sitúa en la noche previa a la asunción presidencial del personaje, en un lugar que podría ser una dimensión paralela de Argentina. Lo que está claro es que es 2015. Y en ese gesto apenas distópico, la película permite un cimbronazo: desde las ventanillas del automóvil que lleva al futuro presidente (Jorge Ferrucci) se ve a un país (prematuramente) vacío, nocturno, apagado, en silencio. Las imágenes obtenidas –en un nunca más adecuado blanco y negro- son el testimonio directo de calles y paisajes urbanos de Rosario, y dicen de modo ineludible sobre el tiempo (apenas lejano) de la presidencia macrista. Este es un rasgo por demás destacable, que la película refiere sin necesidad de exclamar, sino desde el mostrar, esa aptitud casi suficiente que el cine ofrece y Postiglione suele preferir.

En este sentido, la elección del plano secuencia –habitual en su cine, y central en la reciente Simulacro- omite el montaje y permite una mixtura entre la captura documental de la calle y la ficción que en el interior del vehículo se despliega. La película transcurre en este “adentro”, mientras el próximo presidente mantiene encuentros con su asesora de imagen (María Celia Ferrero), un periodista venal (Héctor Molina), un representante de intereses no dichos pero necesarios e inescrupulosos (Juan Pablo Yevoli), el encargado de la seguridad presidencial (Juan Nemirovsky), entre otros. Quien destaca es su amante (María Eugenia Ledesma), o mejor dicho la entrevista que ella dio y puso a su buen nombre en apuros: más vale evitar que esas palabras circulen porque se necesita de una imagen presidencial límpida, y que no juguetee de manera pública con las sábanas de alguien que no sea una “primera dama”.

En el interior de ese coche prontamente presidencial se arreglan los destinos del país, los personajes son pocos, pero cada una y uno de ellos representan aristas de un mismo entramado, piezas de un rompecabezas de cuatro años. O tal vez de ocho, como uno de los diálogos dice. En su puesta en escena, El Presi se condice con Cosmópolis, de David Cronenberg; así como allí, es un empresario el que convive con su micromundo almidonado, de cuerina y negocios, mientras se dirige a cortarse el pelo o se prepara a ser presidente. Lo mismo da.

Lo que importa es ese devenir, esa serie de acuerdos a través de los cuales comenzar la tarea que depara el día de mañana. Al poner las cosas en orden, algunas se muestran fuera de lugar. Allí habrá entonces que limar asperezas y eliminar lo que sobre. Al precio que sea. Para tales fines, quien se muestra diligente es el chofer (Ariel Hamoui), con quien el futuro presidente comparte diálogos íntimos: una especie de Yago pero enamorado de su Othello, lo que significa de manera terrible, al ser un trabajador de obediencia abnegada.

Este presidente balbucea, no habla. Lo que dice está casi siempre entrecortado, sus frases son poco o nada ingeniosas. Dice que escucha rock, pero parece que su mundo de música pasa por cuatro o cinco nombres y sólo lo celebra a Porchetto. Cuando se refiere a los pibes que limpian el vidrio del auto en las esquinas, los “humaniza” pero entiende que no son parte de lo que a él y a quienes lo votan les importa. El destino que les espera a esos pibes, se entiende, será peor. También porque nadie lo quiere. Y eso él lo sabe. En un momento, lo agreden con un huevazo sobre el auto, y el chofer enseguida trompea diligente (al actor Miguel Bosco). “Tranquilo”, dice el presi, y apela a su billetera, con la que arregla desacuerdos.

Como todo poder que se precie, éste también tiene un secreto. Ese secreto está en manos de quienes manejan verdaderamente el asunto. Allí es donde hay que prestar atención al personaje de Juan Pablo Yevoli, un crápula de gestos calculados. Él guarda consigo lo que podría dar por tierra con todo el asunto. De esta manera y en su desenlace, El Presi apela a una solución de índole fantástica, mientras el mandatario baila (literalmente) abstraído en su danza ridícula y el contenido secreto de un pendrive se le revela al espectador. Si bien de cariz fantástico, el secreto descubierto no llama la atención, por ser consecuente con lo ya señalado, en el comienzo, cuando el film se situaba en un lugar que bien podría ser Argentina y establecía su carácter dual, de doblez. Este/ese personaje es el que podría haber sido, tal vez lo fue, el presidente de un país. Que podría ser éste.