Ñuls y Central vuelven a un torneo continental

La Copa Sudamericana vuelve a tener su lugar de pertenencia en la ciudad. Newell’s y Central se lanzan hoy a la competencia internacional con desafíos en el continente. El nuevo certamen tiene disputa en zona de grupos y la Lepra viajó a Goiania, en el centro-norte de Brasil, para visitar a Atlético Goianiense. El partido comenzará a las 19.15. Mientras que Central se trasladó a Paraguay, donde se enfrentará a 12 de Octubre con la aparición de Diego Zabala entre los titulares. El juego de los canayas iniciará a las 21.30. Ambos partidos serán transmitidos por DIRECTV, aunque hay posibilidades de que también se emita por la pantalla de ESPN. A octavos de final, luego de disputados cada equipo los seis partidos del grupo, accederán solo los ganadores de cada zona. Por su participación, rojinegros y auriazules se aseguran ingresos por 900 mil dólares.

En Goiania

"Volver a jugar una copa internacional es muy lindo. Nos toca una cancha complicada, pero tiene que depender de nosotros”, valoró ayer Maxi Rodríguez, figura de Newell’s con 40 años y una de las caras deportivas más relevantes que muestra la nueva edición de la Copa Sudamericana. “Es un grupo muy parejo (lo integran además Palestino de Chile y Libertad de Paraguay), dependemos de nosotros, hay que ir partido a partido, pero es importante ganar afuera, y seguir por la vía de los triunfos”, recalcó la Fiera.

Newell’s se trasladó ayer a Brasil en un travesía de tres vuelos: de Rosario a Buenos Aires, para hacer trámites migratorios que ya no se realizan en el aeropuerto de Fisherton, de allí a Foz do Iguazú con parada técnica del charter, y finalmente el tramo a Goiania.

Burgos prescindió de Jonatan Cristaldo, quien no viajó por una molestia muscular. El equipo no está confirmado y tendrá variantes, una de ellas probablemente sea el ingreso de Ignacio Sccoco por el ex delantero de Racing, en relación a la alineación que viene de ganarle a Patronato el sábado por la noche.

Atlético Goianiense se encuentra en un nivel competitivo de relativa exigencia, dado que está disputando el torneo regional y la primera instancia de Copa de Brasil. El equipo de Jorginho –ex zaguero central campeón con Brasil en el Mundial de Estados Unidos 1994- está invicto hace once partidos, con diez victorias y un empate, entre Copa de Brasil y campeonato goiano, con un registro de 25 goles a favor y solo tres en contra. El plantel carece de figuras, aunque se destaca el delantero Arthur Gomes, recién llegado a préstamo de Santos.

En Asunción

Central debuta en Sudamericana ante el modesto 12 de Octubre de Paraguay. El equipo guaraní lo dirige el ex jugador de River, Pedro Sarabia, y se ubica en las últimas posiciones del torneo guaraní, aunque en la primera fase de la Sudamericana eliminó por penales a Nacional, actual puntero del futbol paraguayo. “Estamos obligados a ganar”, expresó ayer Sarabia. Aunque el equipo tiene rasgos defensivos y se espera que intente lastimar a Central de contragolpe.

Zabala fue ratificado desde el inicio.

Los canayas comparten grupo con Huachipato de Chile y San Lorenzo. Una victoria en Paraguay bien podría orientar a los canayas en la pelea por la clasificación, dado que se presume que el primer puesto del grupo lo pelearán los auriazules con los azulgranas. Por eso Kily González llevó ayer lo mejor a Paraguay. El partido tendrá al equipo que viene de vencer a Aldosivi en Mar del Plata, aunque es probable que aparezca como única modificación el ingreso de Zabala al mediocampo en lugar de Alan Marinelli. Emiliano Vecchio volverá a jugar en la posición de diez y Rodrigo Villagra lo hará como volante central.

La televisación de los partidos aún está por definirse. Los derechos los tiene DIRECTV para la nueva temporada que comienza hoy. Pero hay negociaciones abiertas hasta último momento para lograr que los encuentros se emitan también por ESPN.

A. Goianiense

Miguel

Natanael

Ferreira

Nathan

Dudu

Paulo

Maranhao

Freitas

Gomes

Zé Roberto

Janderson

DT: Jorginho.

Newell’s

Aguerre

Calcaterra

Lema

Cabral

Cacciabue

Pablo Pérez

Sforza

Negri

A. Rodríguez

Maxi Rodríguez

Scocco

DT: Germán Burgos

Arbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

Cancha: Antonio Accioly (Goiania)

Hora: 19.15

TV: DIRECTV

12 de Octubre

Cardozo

Benitez

Da Silva

Jacquet

Mendieta

Salinas

Ríos

Aguilar

Cáceres

Velázquez

Nuñez

DT: Pedro Sarabia.

Central

Broun

Torrent

Laso

N. Ferreyra

Ávila

Zabala

Villagra

L. Ferreyra

Vecchio

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

Arbitro: Juan Soto (Venezuela)

Cancha: Luis Giagni (Villa Elisa)

Hora: 21.30

TV: DIRECTV