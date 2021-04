“La ciudad no podía no tener en su costanera una ciclovía completa, que permitiese llegar a La Florida y unificarla con el resto de las ciclovías. De todas las cosas que nos dejará la pandemia recordaremos el realizar actividad física al aire libre y sobre todo la movilidad a partir de la bicicleta, esto es algo fundamental y notamos un mayor uso del sistema público de bicicletas, que es más seguro al no haber sustracción de bicicletas”.

(Intendente Pablo Javkin al dejar inaugurada ayer la ciclovía Ribera Norte y las tres nuevas estaciones del sistema de bicicletas públicas).