La vacuna Sputnik V se fabricará en Argentina: "Una excelente noticia que renueva la esperanza"

Un laboratorio argentino comenzará a producir la vacuna Sputnik V y la noticia, en un contexto de aumento exponencial de casos de coronavirus, fue celebrada con emoción por un gran número de dirigentes políticos y sociales. "Orgullo nacional", "logro histórico" y "soberanía científica" fueron algunas de las expresiones más repetidas en las redes sociales, que se colmaron de mensajes que reivindicaban el nivel de desarrollo científico nacional que había permitido que la Argentina se convirtiese en el primer país de América Latina en producir la vacuna contra el covid-19 del Instituto Gamaleya. "Esto es un reconocimiento a nuestro sector científico y tecnológico, a la potencia de nuestra industria, a la capacidad de un empresariado nacional comprometido con el futuro del país y a la audacia de un Presidente que supo priorizar la salud de todos los argentinos y argentinas", destacó la asesora presidencial Cecilia Nicolini, en diálogo con PáginaI12 desde Moscú.

La noticia de que el Laboratorio Richmond había fabricado un lote de vacunas Sputnik y las había enviado a Rusia para obtener su aprobación, de manera que en junio pudiera comenzar con una producción masiva, fue recibida con bombos y platillos por gran parte del oficialismo y sus aliados. "Una excelente noticia que renueva la esperanza. Resultado de una política exterior práctica y madura, y de la apuesta por los recursos científicos propios. Que no nos distraigan. Sigamos cuidándonos", destacó el canciller Felipe Solá. "En febrero otorgamos asistencia para mejorar su capacidad productiva, incorporar equipamiento y modernizar sus instalaciones. Nos llena de orgullo que esto haya contribuido a que el Laboratorio Richmond fabrique la vacuna Sputnik V en Argentina", señaló, por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas. Unas horas después, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, también aprovechó las redes sociales para felicitar "el enorme laburo" de Cecilia Nicolini y la ministra de Salud, Carla Vizzotti: "La noticia nos llena de orgullo y esperanza a todas y todos", alentó.

"Esto es también es un reconocimiento al trabajo de todos los científicos y científicas argentinos y a toda una industria nacional que tiene la capacidad de producir vacunas a gran escala. Genera mucha satisfacción porque se nos presenta una gran oportunidad, no solo para el país sino para toda América Latina, para salir de una vez por todas de esta pesadilla que es la pandemia", resumió Nicolini, al finalizar las reuniones con las autoridades rusas. Otro que participó de estas reuniones en Moscú fue el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien usó sus redes sociales para compartir una foto en la que se encontraba junto a Nicolini, el presidente del Laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, y el embajador argentino en Rusia, Eduardo Zuain: "Celebramos la noticia de la producción de la vacuna Sputnik en nuestro país, que le hará bien a la salud pública y a la economía", publicó.

La Provincia de Buenos Aires, que está llevando a cabo un estudio sobre la eficacia de la Sputnik V en el territorio, también celebró el anuncio. "Sputnik V.I.D.A. se va llamar la vacuna producida en Argentina por los Laboratorios Richmond. Vacuna de Inmunización para el Desarrollo Argentino es nuestro orgullo nacional. Sputnik VIDA, un veneno de amor", celebró con ironía el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, haciendo alusión a cuando Elisa Carrió denunció por "envenenamiento" al presidente Alberto Fernández por haber negociado la adquisición de la vacuna rusa.

"Somos un pueblo fuerte que va a dejar atrás este momento difícil y angustiante con solidaridad y esfuerzo colectivo", se entusiasmó el vice de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien, en diálogo con este diario, agregó: "Es una muy buena noticia que tiene que ver con la construcción de soberanía sanitaria. Estamos viendo como muchos países que debían proveer vacunas para el mundo hoy están queriendo prohibir la exportación porque tienen que resolver un problema de mercado interno. Y ahora tenemos una vacuna que es de muy buena calidad y un laboratorio que va a comenzar con la producción local", manifestó, a la vez que aseguró que los resultados del estudio de eficacia de la Sputnik en la provincia dan cuenta de que es "sobresaliente".

Varios legisladores y legisladoras del Frente de Todos aprovecharon la noticia para recordar cuando, en el 2011, la ex presidenta Cristina Fernández inauguró la planta farmacéutica ampliada del Laboratorio Richmond. "No fue magia. En el 2011 Cristina anunciaba la inversión en innovación del laboratorio Richmond y que un Estado siempre tiene que acompañar a quienes invierten en futuro. Hoy ese laboratorio es el primero en Latinoamérica en producir la Sputnik V", reivindicó el senador Martín Doñate. "Cuando se gobierna pensando en el futuro y no en la tapa de los diarios, estos son los resultados", posteó en sus redes la diputada Cristina Britez, acompañando la publicación con una imagen de la actual vicepresidenta junto a trabajadores del Laboratorio Richmond. Esta misma imagen fue compartida por la diputada Paula Penacca: "Soberanía científica para cuidar la salud y la vida de nuestro pueblo", celebró.