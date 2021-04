Con la intención de ahondar en el universo artístico y la vida del músico uruguayo Gustavo "Príncipe" Pena, los realizadores Matías Guerreros y Eli-u Pena escribieron y dirigieron el documental Espíritu Inquieto. Se trata de un repaso de su sorprendente universo, a través de su trabajo artístico y de la experiencia que tuvieron con él músicos, familiares y amigos cercanos a lo largo del tiempo. La película se detiene en materiales inéditos de archivo, entrevistas de radio, canciones y videos, acercando al espectador un poco más al músico, al poeta, al ser humano que está detrás de esas canciones que forman parte de su invaluable legado. La película es una inmersión en su mágico mundo compositivo que ha dejado una huella imborrable en la música uruguaya. El propio Príncipe cuenta durante el documental: “La noción del tiempo y el espacio en mi mente no es igual al de otra gente. Puedo estar en lugares imaginarios; no fui consecuente, estoy en un lugar y cuando se convencen que me que quedo ya me fui; mi instrumento es la música, hago música porque no puedo parar de hacerla”.

