Nicky Nicole va a lo de Jimmy

La cantante rosarina de trap Nicki Nicole no para de sorprender. Tras ganar premios internacionales y ser la tapa de las ediciones argentinas de las revistas Rolling Stone y Bilboard, la artista de 20 años anunció ayer a través de sus redes sociales que el próximo martes 27 de abril cantará en el programa estadounidense "The Tonight Show" que conduce el actor y humorista Jimmy Fallon. La presentación en el popular envío, por el que pasaron los músicos más importantes de la escena muncial, le dará a la chica oriunda de Echesortu una exposición aún mayor de la que cuenta en su corta pero increíble carrera musical. Según adelantó, en el show presentará "Wapo Traketero", su primer hit que cuenta con 99 millones de visitas en YouTube, y su reciente estreno "No Toque Mi Naik", junto al portorriqueño Lunay.

"Gracias Jimmy Fallon por invitarme a ser parte de @fallontonight! Estaré cantando #WapoTraketero la canción que me trajo hasta acá y #NTMN. Gracias @lunay por acompañarme, la vamos a romper. Es hermoso todo lo que está pasando con todos los artistas argentinos en el mundo! Agradecida siempre con ustedes que son los que me hicieron llegar a donde estoy hoy, gracias por estar es una locura lo que está pasando! ARGENTINA EN LA CASA AMIGOOO", posteó Nicki en su cuenta de Instagram, generando una repercusión inmediata.



Su biografía en Wilkipedia resume: Nicole Denise Cucco, conocida artísticamente como Nicki Nicole, es una cantante, rapera y compositora argentina. En abril de 2019, saltó a la fama con el sencillo "Wapo traketero", logrando obtener millones de reproducciones en YouTube en un corto periodo de tiempo después de ser publicado en la plataforma. El 8 de noviembre de 2019, a muy pocos meses de la salida del single con el que empezó a sorprender en el mundo del trap, lanzó Recuerdos, su primer disco.

A partir de ahí, la cantante rosarina le imprimió un vértigo a su carrera que la llevó a compartir trabajos con Cazzu, Duki y Bizarrap, referentes del género urbano, y a ganar premios internacionales. En el 2019 se consagró como mejor Artista Radar Trap en Español y Artista Más Escuchada en Consolas en los Spotify Award. En febrero de este año ganó en Miami el premio Lo Nuestro en la categoría de Artista Revelación Femenino. También fue nominada a los Premios Gardel en las categorías Mejor colaboración de música Urbana/Trap, Mejor álbum/canción de música Urbana/Trap y Mejor nuevo artista. En paralelo a los premios y nominaciones, Nicki Nicole continúa sumando millones de visitas en las plataformas de streaming con los videos de sus canciones "Colocao", su primer single editado por sello Sony Music Latin, y "Mala vida", un tributo a la película El Padrino.