Insólito: Google perdió el dominio en Argentina y el buscador local está caído

"No se puede acceder a este sitio web". Con ese mensaje, tan típico cuando uno no tiene internet, quedó registrado que el buscador local de Google no funcionó durante varias horas. Al parecer al gigante tecnológico se le venció el dominio y un internauta lo compró por solo 500 pesos.

Según figura en Network Information Center Argentina (NIC), Nicolás David Kuroña registró el dominio a su nombre y, de acuerdo a sus propios testimonios en redes sociales, el joven no tiene ningún vínculo con la empresa sino que se habría dado cuenta de la falla de la compañía y obtuvo así el dominio google.com.ar.

Despues de horas de incertidumbre, con denuncias y hasta memes en las redes sociales, en la aplicación NIC Argentina el dominio volvió a aparecer como propiedad del gigante tecnológico, Google, Inc., con vencimiento el 8 de junio de 2021. Sin embargo, al cierre de esta nota, el buscador local sigue caído y la empresa no emitió ningún comunicado.