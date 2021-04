Mariana Enriquez entró por primera vez a la shortlist (lista corta) del Premio Booker Internacional con los cuentos The Dangerous of Smoking in bed (Los peligros de fumar en la cama), traducidos por la estadounidense Megan Mc Dowell, traductora nominada en las listas de este premio en anteriores ediciones junto a Samanta Schweblin, y que tradujo también los cuentos de Enriquez, Las cosas que perdimos en el fuego (Things We Lost in the Fire). Entre los seis finalistas está el escritor chileno Benjamin Labatut con los relatos de When We Dease to Understand The World (publicado en español por Anagrama como Un verdor terrible), traducidos por Adrian Nathan West. El Booker Internacional, dotado de 50.000 libras (unos 68.000 dólares), se reparte equitativamente entre el autor y el traductor. El próximo 2 de junio se conocerá, finalmente, a los ganadores.



La lista corta del Booker Internacional tiene una estricta paridad de género: 3 escritoras (Argentina, Dinamarca y Rusia) y tres escritores (Chile y Francia). Cuatro de los autores de la lista corta, David Diop, Benjamín Labatut, Olga Ravn y Maria Stepanova, son publicados en inglés por primera vez. Éric Vuillard, ganador del Premio Goncourt, el más importante de Francia, es el autor de más alto perfil en esta lista de finalistas, en la que está nominado por The War of the Poors (La guerra de los pobres), traducida por Mark Polizzotti. En esta nouvelle de apenas 80 páginas cuenta la historia de Thomas Müntzer, un sacerdote itinerante del siglo XVI que lideró levantamientos populares contra los señores feudales en lo que hoy es Alemania. El jurado destacó que la obra de Vuillard es “una pieza deslumbrante de reimaginación histórica y un sermón revolucionario, una denuncia furiosa de la desigualdad”, dijo Lucy Hughes-Hallet, la presidenta del jurado, integrado por la escritora y periodista etíope-canadiense Aida Edemariam, el escritor indio Neel Mukherjee, la historiadora camerunesa Olivette Otele, y el poeta y traductor húngaro George Szirtes. El franco-senegalés David Diop compite con At Night All Blood is Black (De noche toda la sangre es negra), traducida por Anna Moschovakis, una novela sobre un soldado senegalés en las trincheras de la Primera Guerra Mundial.

Ambientada en una nave espacial y estructurada como una serie de declaraciones de testigos, The Employees, de la autora danesa Olga Ravn, traducida por Martin Aitken, es “por turnos amorosa y fría, divertida y deliberadamente prosaica; capaz de construir una sensación de horror existencial en un minuto y luego de consuelo cotidiano y dolor privado al siguiente”, planteó Hughes-Hallet. La prensa danesa elogió esta novela que se publicó en 2018. “Olga Ravn ha escrito una utopía de ciencia ficción socialmente crítica, difícil y tremendamente original”, señaló Alexander Vesterlund en Politiken. La lista de finalistas se completa con In Memory of Memory, de la escritora rusa Maria Stepanova, traducida por Sasha Dugdale, donde combina la historia personal y cultural a través de una miríada de formas de narración, desde ensayos hasta ficción, para explorar la turbulenta vida de su familia ruso-judía a lo largo del siglo XX.

El jurado destacó que Enriquez “utiliza a sabiendas los tropos de la historia de terror, la historia de fantasmas e incluso la ficción pulp para pensar en el doloroso pasado de Argentina”. Chelsea Leu escribió en la reseña para The New York Times que “en gran parte son las mujeres insaciables, los habitantes andrajosos de los tugurios y los niños muertos, los que normalmente son impotentes, quienes ejercen un poder impío en esta colección, y no parecen estar interesados en ser razonables”. Los peligros de fumar en la cama salió por Emecé en 2009 y luego fue reeditado por Anagrama. “No me lo esperaba. La verdad que un libro de cuentos y de género estaba bien en una lista larga; pensé que a la lista corta no llegaba”, dice la subeditora del suplemento cultural Radar y directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes.

La autora de la novela Nuestra parte de noche, con la que ganó el Premio Herralde en 2019 y en 2020 el Premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español, que otorga la Semana Negra de Gijón, celebra que en la lista corta del Booker Internacional esté también un libro de relatos como Un verdor terrible, de Benjamin Labatut. “Es sorprendente estar en la lista corta; me pone muy contenta, pero es un momento raro para celebrar cualquier cosa –aclara Enriquez-. En otro momento descorcharía un champán. Ahora todo es un poco relativo...”.