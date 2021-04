TEATRO

Hipólita pondera la conquista

Luego de una catástrofe climática, los últimos poblados de la Patagonia se organizan para sobrevivir según una burocracia absurda. Representante de La Represa, Hipólita se presenta ante la frontera de Cutral Có para negociar. Un aduanero y un guardia le prohíben el paso y, por su prontuario, deciden esperar a Andrómeda, la autoridad. Mientras aguardan, quiebran la fachada reglamentaria e Hipólita revela el verdadero motivo por el cuál ha regresado. Con dramaturgia de Eric Barenboim y dirección Mariana Obersztern, esta obra forma parte del ciclo Nuestro Teatro del Cervantes. La música es de Ulises Conti, el vestuario de Sofía Di Nunzio, y la escenografía de Santiago Rey. Con Delfina Dotti, Javier Drolas, María Onetto y Marina Otero.

Disponible a través de Cervantes Online. Gratis.

Zoraida

Mujer migrante, igual que tantas otras, Zoraida es colombiana y madre soltera de dos hijos, que desde su llegada al país se ha ganado la vida con distintos trabajos, y en este audiodrama --con dramaturgia y dirección de Mariano Stolkiner-- invita a los espectadores a pasar por algunos de sus lugares más íntimos en el Abasto, donde vive y trabaja. Durante un recorrido callejero se despliega la historia de una mujer entrañable, referente de tantas otras que circulan por la ciudad sin que se les preste mayor atención. Obra de experiencia inmersiva, debe escucharse a través de auriculares especiales, provistos por la producción y convenientemente higienizados según protocolo vigente. La musica y ambientación sonora es de Rafael Sucheras y la asistencia técnica y producción ejecutiva de Eleonora Di Bello. Con Zoraida Saldarriaga.

Sábado a las 18, en el teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3380. Entrada: $300. No se suspende por lluvia.

MÚSICA

A los pájaros

Aún se puede ver online el show que Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado emitieron desde Epuyén, y revolucionó las redes el fin de semana pasado. El grupo de acompañamiento del Indio Solari, que grabó un disco en vivo el año pasado bautizado Desde los satélites, recorrió de manera impecable y emotiva el repertorio tanto solista de Solari como varios clásicos de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota, entre ellos varios inéditos de la primera época, como “Rock de las abejas”, “Que mal celo” o “Pura suerte”. Como si eso fuese poco, con la aparición estelar del cantante desde sendos videos, también presentaron dos temas inéditos con una poderosa sensación de despedida: la contundente “Rezando solo” (“Si rezo solo, dios se aburre igual/ pero así, creo, me escucha major”) y la emocionante “Encuentro con un ángel amateur” (“Yo ya no puedo cumplir hazañas que prometí/ sólo seguir cantando”).

La madriguera

"No pierdas la illusion/ que no se apague tu vida”, canta Sebastian Teysera al frente de La Vela Puerca en este primer simple del año del grupo uruguayo, que durante el 2020 había dado a conocer dos canciones inéditas que fueron grabadas en su show por streaming Donde estés, realizado en octubre desde su sala de ensayo. Este estreno, en cambio, formó parte del repertorio del grupo durante su presentación para el festival online Pilsen Rock, que en julio del año pasado se transmitió solo para Uruguay, pero ahora pasa a estar disponible en todas las plataformas. La grabación estuvo a cargo de Esteban Demelas, y como el saxofonista Coli Quijano, uno de los integrantes del grupo, no pudo estar presente en la grabación debido a la situación pandémica, fue reemplazado por Paulo Zuloaga .

ONLINE

My Life is Murder

¿Qué sería de la historia de las series sin los investigadores y detectives, ya sean del ámbito privado, policial o zonas intermedias? La plataforma Acorn acaba de sumar a su repertorio esta historia criminal llegada de tierras australianas, cuyo reparto está encabezado por la neozelandesa Lucy Lawless. La actriz de Xena: la princesa guerrera encarna a Alexa Crow, una policía jubilada que no le hace asco a los pedidos de su exjefe cuando este se encuentra en un atolladero investigativo, convirtiéndose de paso en modelo de una joven especialista en analizar datos en las escenas del crimen. A la manera clásica, cada capítulo desarrolla un misterio, incluyendo un homicidio en un exclusivo club de ciclistas, una muerte más que sospechosa en una escuela para cocineros y la caída de una mujer desde el balcón de su “acompañante” de ocasión, entre otras delicias de los guionistas. A su vez, Alexa debe lidiar con el día a día, muchas veces más complicado que los casos que terminan cayendo en sus manos.

Shadow and Bone

“En un mundo dividido en dos por una enorme barrera de oscuridad perpetua, donde matones, ladrones, asesinos y santos están en guerra y criaturas antinaturales se deleitan con la carne humana, una joven soldado descubre un poder que finalmente podría unir a su país”. La sinopsis oficial hizo salivar a los fans de la serie de libros de Leigh Bardugo, Shadow and Bone y Six of Crows, y a los seguidores de la fantasía histórica en general. La S01 de esta serie que cruza los universos de ambas sagas ya está disponible en Netflix y en ella Alina Starkov (la inglesa Jessie Mei Li) debe perfeccionar sus poderes para enfrentarse a las peligrosas fuerzas que conspiran constantemente contra ella y los suyos.

CINE

Saint Maud

La ópera prima de la británica Rose Glass –otro ejemplo de la reciente apropiación del terror por parte de cineastas mujeres– sigue la historia de Maud (Morfydd Clark), una enfermera privada con un fervor religioso a prueba de cualquier desafío. Las cosas comienzan a complicarse cuando es contratada para cuidar a Amanda (Jennifer Ehle), una famosa bailarina y coreógrafa que está atravesando las últimas etapas de un cáncer terminal. Convencida de que su fe es capaz de mover montañas (y curar, por qué no, a los enfermos), Maud decide enfrentarse a los demonios propios y ajenos a cualquier costo, aunque ello implique revelarse contra el orden lógico de la vida de su patrona. Y de la vida en general. A mitad de camino entre el realismo psicológico y el relato fantástico, donde las fuerzas sobrenaturales hacen su aparición en los momentos más inesperados, el film de Glass forma parte del creciente cine de terror autoral que está renovando el género desde sus raíces. Disponible en la plataforma Flow.

Asia Diversa

La plataforma http://www.puentesdecine.com/ está presentando, hasta el 6 de mayo, una selección de ocho largometrajes argentinos, ficciones y documentales, que tocan el tema de la inmigración asiática. “Asia Diversa nos propone correr nuestra mirada enfocada en Europa y preguntarnos: ¿y si el océano Pacífico fuera el centro del mundo?” Con esa presentación, los responsables del ciclo proponen historias que parten de Corea, China, Laos y Taiwán para tocar de cerca a nuestra sociedad. Forman parte del programa títulos como La salada, de Juan Martín Hsu, Una canción coreana de Gustavo Tarrío y Yael Tujsnaider, Río Mekong, de Leonel D’Agostino y Laura Ortego y El futuro perfecto, dirigida por Nele Wolatz.

TV

The Sounds

Coproducida entre Nueva Zelanda y Canadá, esta historia de suspenso narra la mudanza de Tom y Maggie Cabbott (Matt Whelan y Rachelle Lefevre) desde el norte del continente americano a la tierra de los canguros. Las razones de la migración están relacionadas con una profunda crisis familiar (el multimillonario clan de Tom se ha transformado en una molestia para la pareja), pero lo que prometía ser un nuevo y esperanzado comienzo se revela como pesadilla cuando el hombre desaparece sin dejar rastros. ¿Se habrá ahogado en su kayak, como todos imaginan? De a poco, va quedando claro para Maggie que el pueblito costero de Pelorus esconde bastante más de lo que parece, y las cosas se ponen aún más peliagudas cuando los padres del joven envían a un investigador para intentar poner las cosas en su lugar. Con algo de Big Little Lies en la cocción, la serie vuelve a hacer hincapié en el viejo, pero siempre vigente, adagio: en pueblo chico el infierno suele ser grande.

Lunes a las 22, por OnDIRECTV.

Paso San Ignacio

La última película del documentalista Pablo Reyero, el director de Dársena Sur, describe la vida cotidiana y las formas de organización cultural y social de los descendientes directos del linaje Curá, los habitantes del Paso San Ignacio, en la precordillera de la provincia de Neuquén. Fiel al estilo de sus films previos, la mirada aquí está totalmente alejada de didactismos y etnocentrismos, concentrándose en los protagonistas y dejando que sus voces guíen el relato. ¿Qué ha quedado en pie de las enseñanzas del gran cacique Juan Calfucurá, el principal líder espiritual, político y guerrero de la Nación Mapuche y guía del general San Martín en el cruce de los Andes?

Hoy a las 18, por CineAr TV.