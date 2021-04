"Estuvimos encerrados meses, creo que podemos reunirnos menos durante estos 15 días, y sobre todo hacer ese esfuerzo para que la ciudad siga teniendo clases, los negocios abiertos, la gastronomía funcionando, es el sentido común de este esfuerzo", señaló ayer el intendente Pablo Javkin sobre las nuevas restricciones que hoy entran en vigencia hasta el 2 de mayo. En relación a la circulación de vehículos, el intendente subrayó la importancia de restringirla ya que tiene un impacto positivo en relación a los internados por accidentes de tránsito que ocupan camas críticas en el sistema de salud pública. "Necesitamos bajar la circulación nocturna para que haya menos siniestros viales y liberar camas críticas", planteó Javkin. Además de ratificar la adhesión al decreto provincial que establece nuevas medidas para mitigar la curva de contagios por coronavirus, la Municipalidad decidió, en base al artículo que le brinda facultades para disponer de mayores restricciones, modificar el horario de atención de los comercios del centro, que estarán abiertos de 10 a 19.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Galpón de la Música, y acompañado por el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, quien brindó datos sobre la situación epidemiológica en Rosario, donde la mayoría de los indicadores reflejan la complejidad de la situación sanitaria por el aumento de contagios y la ocupación de camas al límite, el intendente Javkin se refirió a las nuevas medidas y anunció un plan de contingencia con el objetivo de disponer de la totalidad de camas con picos de oxígeno exclusivamente para patología covid.

"El sistema sanitario no solo está atendiendo covid, sino también accidentes de tránsito, las consecuencias de la violencia y atiende otras patologías, es importante tener en cuenta estos datos a la hora de ver los indicadores", dijo Javkin, quien presentó un informe precisando que en febrero fueron 194 los internados por accidentes de tránsito en fines de semana, 163 en marzo y bajó a 86 en abril, mes en el que se decretó la prohibición de circular de 0 a 6.

"En el transporte público queremos separar a quienes van a asistir a las escuelas y a quienes se movilizan al centro de la ciudad. Vemos un horario de pico a la mañana en donde coinciden la actividad bancaria, de clases y la actividad céntrica, por eso esta medida", explicó el intendente por la modificación del horario comercial del centro.

Javkin ratificó que habrá puntos de control sobre la circulación vehicular y recordó: "Cualquier persona que es trabajadora esencial debe tener el permiso a través de las aplicaciones para poder circular. En relación a los parques, como estamos en un momento de alta circulación del virus, sí se puede ir a un parque, sí se puede caminar en el parque, también se puede sentar con la familia, como se puede hacer en un bar, pero no nos reunamos veinte personas porque sino se pone al Estado en el rol de legislar sobre el sentido común. Es el momento de cuidarse más, de reunirse menos". En ese marco, el municipio decidió suspender la Calle Recreativa los próximos dos domingos.

Tras señalar que "el virus no grita, no vota, no tiene redes sociales, no tiene opiniones en las redes; contagia, avanza y ocupa camas en un sistema sanitario que las necesita para atender", Javkin sostuvo que "de nuestra parte, no sirve gritar, descalificar al otro, pelearnos entre dirigente, lo que sirve es tomar las medidas más razonables, que puedan lograr ese objetivo, y es lo que estamos haciendo en un momento en la que perspectiva hacia adelante es otra".

Sobre la evolución de casos, Caruana dijo que "semana a semana la curva sigue siendo en ascenso y por eso hablamos de una situación más crítica que obliga a seguir trabajando en todas las dimensiones". El secretario de Salud precisó que la positividad de los testeos en el Laboratorio del CEMAR es del 39%, y en relación a la ocupación de camas detalló: "Venimos con una alta ocupación de camas generales y camas críticas en el sector público, la ocupación total es del 89% y de camas por Covid, del 22%".

"Estamos trabajando intensamente en todas las dimensiones sanitarias ante este escenario, que tiene que ver con disponer con la totalidad de camas con picos de oxígenos exclusivamente para patologías de Covid, significa rearmar y profundizar las contingencias en cada uno de los hospitales municipales, y provincia también está trabajando en ese sentido", dijo el funcionario, quien anticipó la incorporación de camas sin la necesidad de oxígeno dentro de los sectores de los efectores sanitarios que habitualmente no tienen condiciones para internación pero sí cuentan con condiciones estructurales, desde consultorios externos hasta auditorios.

Javkin precisó que hasta el 21 de abril fueron vacunadas en Rosario 171.476 personas. "Por supuesto esa cifra va a ir creciendo, y vamos a terminar el mes probablemente llegando a las 200 mil personas vacunadas sobre una población vacunable de 710.000, en la primera semana de mayo vamos a estar acercándonos al 30% del objetivo de vacunación", auguró el intendente. "Si blindamos lo que queda de abril y mayo, circular menos y cuidarnos más, podemos estar a fines del mes próximo con otro panorama", concluyó.