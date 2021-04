"Los jueces (Gustavo) Lleral y (Mariano) Borinsky que intervinieron en la causa tuvieron contacto personal directo con el expresidente, con el Poder Ejecutivo y con el secretario privado", dijo la abogada Verónica Heredia a Página/12 sobre el vínculo, en principio muy cercano, entre estos magistrados y el gobierno de Mauricio Macri. La letrada aclaró que se trata de información periodística de causas, entre ellas la que investiga al exmandatario por presunto espionaje ilegal, a las que no tiene acceso. Sobre Lleral aparecieron anotaciones del exsecretario de Macri diciendo que fue nombrado por ellos y que ya lo habían contactado, apenas asumió como magistrado en la causa Maldonado. En tanto Borinsky figura entre los jueces que estuvo más de una decena de veces con Macri en la residencia de Olivos. "Es ilegal, los jueces no se pueden reunir con las partes, y Lleral se reunió con el Poder Ejecutivo antes de empezar a buscar a Santiago, por eso esta información ratifica nuestras sospechas y vamos a presentar ante la Corte Suprema el pedido de nulidad de todo lo actuado por ellos", agregó Heredia.

A partir del peritaje del teléfono del ex secretario de Macri apareció este mensaje: “Gustavo Lleral. Lo nombramos nosotros. Está bien. Serio. Ya tuvimos contactos. (Juan) Mahíques va a verlo el lunes”, según divulgó El Destape Web. Mahíques es fiscal general de la Ciudad y uno de los operadores judiciales del macrismo. Nieto escribió el mensaje el 22 de septiembre de 2017, el mismo día que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia designó a Lleral al frente de la causa, y admitió la recusación contra Guido Otranto por parcialidad. En ese momento, Santiago todavía estaba desaparecido. El juez de anteojos y rulitos desplegó un operativo de seducción inicial, sobreactuando maneras más amables: visitó a la comunidad mapuche de Cushamen reprimida en el operativo en el que había desaparecido Maldonado, recibió a la familia y apartó al enviado de Bullrich de las audiencias de la causa. Sin embargo, a poco de andar su accionar sería igual o peor para el devenir de la investigación.

“Nunca tuvimos un juez imparcial. Todo es Nulo. Se tiene que investigar la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago, a cargo de un juez imparcial y un Equipo de Expertos Independientes”, expresó Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago. Sergio recuerdó la denuncia del actual ministerio de Seguridad, a cargo de Sabina Frederic contra Pablo Noceti. "Pero la causa cae en manos del juez Lleral. O sea, Lleral te dice que la Gendarmería no tiene nada que ver, que Santiago se ahogó solo. Cuando empezamos a ver ese círculo vicioso, ahí tenés a Mahíques diciendo que están bien las pinchaduras de teléfono que nos hicieron, Borinsky que nos rechazó muchas veces en la Cámara de Comodoro Py, todo eso conforma una desaparición forzada, aisladas distintas causas para ir desmembrándolas”, agregó. Su abogada apuntó que fueron ante la Corte Suprema cuando Lleral archivó la causa diciendo que 'no hay nada porque Santiago se ahogó solo'. No se puede descartar la hipótesis de la desaparición forzada cuando es obvio que no se investigó nada”.

--¿Cómo va a influir en la causa la confirmación de los vínculos de estos jueces con el macrismo?

--Más allá de la burla a la división de poderes, en particular a nosotros nos afecta directamente que esta era una investigación por desaparición forzada y el sospechoso por el propio concepto de ese delito es el Estado, y en este caso las fuerzas federales que directamente dependían de Noceti, de la ministra de Seguridad y del Poder Ejecutivo, que en Argentina es unipersonal. Más allá de la ley de Ministerios que delega determinadas acciones, quiere decir que el gendarme (Emmanuel) Echazu responde en definitiva al presidente, Entonces, si el juez que debía investigar el accionar del principal sospechoso que es el Poder Ejecutivo se reunió con esa parte acusada evidentemente demuestra que no tuvo imparcialidad ni hubo igualdad entre las partes.



--¿Cómo sería esto?

--Un juez no se puede reunir con una de las partes sin que la otra sepa, no corresponde, es ilegal, no puede hacerlo. Hay normativas que establecen que no pueden hacer eso. Mucho menos se puede direccionar la causa como hizo Otranto, que directamente sentó a Gonzalo Cané (funcionario del ministerio de Seguridad) en la mesa de audiencias del habeas corpus de Santiago. Los jueces no fueron imparciales porque estaban en contacto directo con el Poder Ejecutivo. Borinsky debía revisar todas las decisiones de Otranto, de Lleral y de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, pero como juez de Casación rechazó todos nuestros pedidos: que se fuera la fiscal Silvina Ávila, que se fuera Lleral y que se investigara desaparición forzada, y al mismo tiempo jugaba al paddle con el entonces presidente. Los jueces no solo deben ser imparciales sino parecerlo, tal como establece un tribunal europeo de derechos humanos.

--¿Esto confirma lo que vienen denunciando desde el principio?

--Claramente. Todas estas informaciones que salen a la luz en los medios sobre lo que pasa en otras causas nos ratifican todas las dudas que tuvimos desde el primer momento. Pero no lo vamos a recusar para atrás, es una comprobación que deben hacer los tribunales sobre estos jueces para establecer la nulidad de todo lo actuado.

--¿Irá a la Corte Suprema por quinta vez?

--Sí. Ahí está nuestra queja desde mayo de 2020 para que se investigue desaparición forzada, con otro juez que no sea Lleral y la investigación sea acompañada por Equipo de Expertos Independiente. Ahora le damos un fundamento más porque en ese momento dijimos que había que empezar todo de nuevo, que no hay nada válido en el expediente. Eso ya lo planteamos, que se investigue todo desde el primer momento.