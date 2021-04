En cinco minutos, a Talleres le arrebataron el triunfo del debut por la Copa Sudamericana, que finalmente consiguió Emelec de Ecuador, con una ráfaga goleadora para vencerlo por 2-1 y llevarse un valioso triunfo este jueves del estadio Mario Alberto Kempes.

El elenco cordobés se había puesto en ventaja sobre el final del primer tiempo, cuando el volante ofensivo Franco Fragapane marcó el 1-0 tras una gran combinación entre Carlos Auzqui y Diego Valoyes para asistirlo. Con la ventaja a favor, la ‘T’ no resignó su estilo y siguió apostando al ataque dinámico, aunque sin lograr ampliar la diferencia, mientras que el equipo ecuatoriano no lograba resolver en el tramo final del ataque para generar un peligro concreto. Sebastián Rodríguez era el más claro para manejar el balón, pero no conseguía conectar con los atacantes Alejandro Cabeza y Facundo Barceló, que fueron bien neutralizados por la defensa de Talleres.

Ya en la segunda mitad, justamente fue el uruguayo Barceló quien remató cuando la pelota dio en la mano del volante Federico Navarro y el peruano Kevin Ortega no dudó en sancionar el penal. La gran ejecución de otro uruguayo, Rodríguez, no le dio chances a Guido Herrera y selló el 1-1, a 22 minutos del final.

La intención de los dirigidos por Alexander Medina de ir a buscar la victoria resultó en una contra perfecta que aprovechó Emelec para conseguir tres puntos importantísimos en el Grupo G: Romario Caicedo encabezó y Barceló definió con un remate cruzado que dio vuelta el marcador en cinco minutos negros para el elenco cordobés, que visitará en la próxima fecha de la Sudamericana a Deportes Tolima, de Colombia, el miércoles próximo.