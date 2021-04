El presidente Alberto Fernández habló del duro momento que atraviesa el país por el aumento de casos de coronavirus y remarcó la necesidad de dejar las diferencias de lado ya que, al recuperar dichos del expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica, "hay una parte de la Argentina que está enferma de odio" y consideró que "el odio no ayuda nada, nos contamina, nos frena, nos lleva a festejar la derrotar del otro, no el triunfo de uno. Y eso no sirve para nada".

El máximo mandatario encabezó un acto desde Santa Fe, donde realizó anuncios para la provincia en el marco de la reunión de gabinete federal del programa Capitales Alternas, y advirtió que "el virus no se fue, está claro que vuelve y vuelve con más virulencia".

En ese sentido, llamó a reforzar los cuidados y recordó que la experiencia del 2020 expuso como "todo empezó en la Ciudad de Buenos Aires, se extendió al AMBA y empezó a irradiar al resto del país", por eso hizo hincapié en la idea de "entender el tiempo que vivimos".

En otra parte de su discurso, el jefe de Estado defendió su decisión de cancelar las clases presenciales hasta el 30 de abril: "Uno no resuelve las cosas arbitrariamente. Cuando tomé la decisión de decir 'no sigamos con las clases presenciales' fue producto de haber visto que crecimiento en 20-30 días de contagios en el AMBA de recién nacidos hasta chicos de 19 años era superior al 200%".

"¿Qué hago? ¿Me hago el distraÍdo? ¿Miro las encuestas? LLamo a los que saben, que me dicen que cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece entre un 25 -30 % más. Esa circulación lleva al virus encima y multiplica los contagios", sentenció.

Noticia en desarrollo.