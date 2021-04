En un escenario de precios internacionales récord, el Gobierno analiza la manera de desacoplar, como ya ocurrió con los aceites, el valor global de los precios locales. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, expresó que está "en análisis" la posibilidad de aumentar la alícuota de los derechos de exportación, con el objetivo antes mencionado.

"La posibilidad de aumentar retenciones forma parte de nuestras herramientas de gestión y está en análisis", señaló Español en declaraciones radiales. La funcionaria explicó que "el nivel de incremento de los alimentos en el mundo ha sido muy fuerte, por eso se trabaja en medidas que permitan desacoplar los precios; ahí es donde entran en juego las políticas de administración del comercio".

Fuentes oficiales aclararon que la idea del Gobierno es siempre fomentar las exportaciones, pero resguardando el mercado local. Por ahora, no hay definiciones concretas más que charlas sobre las herramientas disponibles. En ese pelotón de posibilidades, las retenciones conviven con otras ideas, como los encajes y cupos. Desde el Ejecutivo aclaran que, si el mercado interno y las exportaciones no están en equilibrio, se podrían llegar a tomar las medidas regulatorias del comercio.

El tema no es nuevo en la agenda oficial. La creación de un registro para las exportaciones de carne fue el tema destacado de un encuentro virtual que mantuvieron ayer el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y su segundo, el secretario de Agricultura Jorge Solmi, con los integrantes de la Mesa de Enlace. En esa reunión, los dirigentes agroindustriales expresaron su malestar por una medida por la cual -aseguran- no fueron consultados, y temen que se transforme en un mecanismo para controlar las exportaciones.

Los funcionarios indicaron que la medida no está dirigida al productor sino al sector comercial, y los convocaron a trabajar en un plan para producir más mejorando las condiciones de financiamiento. Todas estas medidas apuntan a reducir el nivel general del índice de precios al consumidor (IPC) que registró en marzo una suba del 4,8 por ciento en relación con el mes anterior.













Furor en Chicago y cuidado adentro

Los precios internacionales de los principales granos que produce la Argentina registraron importantes subas a lo largo de 2020, con la soja como gran motor del incremento, con un avance de 20 por ciento y un precio récord de 434,95 dólares la tonelada, el valor más alto de los últimos cuatro años y medio.



De hecho, esta tendencia se mantuvo en los primeros meses del 2021 y esta semana los precios internacionales de la soja y el maíz llegaron hasta el nivel más alto en casi una década, por la mayor demanda de China y los problemas climáticos en Estados Unidos, entre otros motivos.



En este contexto, el Gobierno puso en marcha una serie de acciones que apuntan a contener la suba del precio de los alimentos, particularmente a través de acuerdos con el sector empresario.



"Nos preocupa el dato de que una familia necesite 60.784 pesos para no ser pobre. Nos preocupa la inflación. Y las presiones en el precio de los alimentos las tiene todo el mundo. Argentina produce alimentos y los exporta. El problema es desacoplar los precios de exportación del precio interno y para eso hay que tomar medidas como los cupos, las retenciones o las declaraciones juradas", indicó Español.

El ojo en la inflación

En cuanto a las eventuales dificultades para cumplir con la meta de 29 por ciento de inflación proyectada en el Presupuesto, señaló que "hay dos elementos que cuando se hizo el Presupuesto no tenían esta magnitud: la segunda ola y la suba de los precios internacionales".



"La previsión de inflación sigue siendo la del Presupuesto. Estamos trabajando para que frene el aumento de la carne, con el sistema de declaraciones juradas para exportar y otras medidas. No me va a temblar el pulso para tomar las medidas que haga falta para cuidar los precios", afirmó.



La funcionaria explicó que la estrategia para contener los precios "es integral y excede a la Secretaría de Comercio Interior. Que quede claro, nosotros tenemos distintas herramientas para ayudar, porque si no parece que está la idea de que con una lista de productos seleccionados para tener en góndola con precio sugerido vamos a controlar la inflación, o que Precios Cuidados tiene ese objetivo".