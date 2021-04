Desde Santa Fe

La ministra de Infraestructura Silvina Frana deberá resolver en los próximos días si autoriza la actualización de tarifas de la EPE que pidió ayer el presidente de la empresa Mauricio Caussi, en una audiencia pública virtual: un aumento promedio del 33,8% que consideró “absolutamente razonable”. Caussi anunció también que ya está listo un proyecto de ley para convertir a la EPE en una sociedad del Estado”, que el gobernador Omar Perotti enviará en la Legislatura. Es un formato jurídico que “ratificará la pertenencia de la EPE al Estado. El 100% de las acciones estarán en manos de la provincia y serán intransferibles”, pero “nos permitirá herramientas de gestión más modernas, acordes a los tiempos actuales”, explicó el funcionario al espantar los fantasmas de una privatización.

Caussi justificó el incremento del 33,8%. “Es absolutamente razonable” –dijo- porque “atiende las necesidades de la empresa, pero también dos cuestiones fundamentales: el bolsillo de los santafesinos y santafesinas, especialmente de aquellos sectores que más necesitan, y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”. “Proponemos una EPE más eficiente y más equitativa”, insistió.

Sin embargo, dos ex funcionarios del gobierno de Miguel Lifschittz -el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione y la ex secretaria de Energía Verónica Geese- retrucaron los números de Caussi. “El 33,8% de reajuste anunciado por la EPE, en realidad, va a superar el 50% en determinados consumos residenciales y comerciales”, dijo Geese y reclamó que el gobierno de Perotti “revierta el proceso de degradación institucional y empresario en que se encuentra la compañía estatal”. Saglione y Geese integran el gabinete de asesores de Lifschitz en la Cámara de Diputados.

Según la EPE, los usuarios residenciales que hoy tienen tarifas de 482 pesos pasarán a 725, los que pagan 1.290 pesos deberán afrontar 1.777 y los que abonan 2.930 las facturas aumentarán a 4.087. Mientras que los consumos hogareños de 6.854 se incrementarán a 10.003 pesos. Los jubilados seguirán con tarifa diferencial y el aumento no superará el 14%, según la promesa de Caussi. Lo mismo ocurrirá con las tarifas sociales.



El secretario de Empresas y Servicios Públicos Carlos Maina –que presidió la audiencia- dijo que ahora el gobierno realizará una “síntesis de todas las opiniones” que se plantearon en el debate y analizará el reajuste tarifario que propuso la EPE. La última palabra la tendrá la ministra Frana, quien “tomará la mejor decisión para la empresa que es de todos los santafesinos”, adelantó.

Caussi reveló que en el arranque del gobierno de Perotti “ la EPE estaba en una crisis financiera. La decisión del gobernador fue congelar las tarifas, poner en marcha un plan de austeridad y definir proyectos estratégicos”, entre los que mencionó la EPE social, la EPE digital y una “futura segmentación de las tarifas”, según criterios de “calidad del servicio” y “las condiciones del territorio de la provincia”. A modo de balance, valoró también el esfuerzo de la empresa “para sortear de la mejor manera y con índices de calidad un verano inédito en la provincia”, por una sequía histórica.

El presidente de la EPE anunció que ya está listo “un proyecto de ley que trabajamos durante todo el año 2020 para pasar a una nueva forma jurídica y convertir a la EPE en una sociedad del Estado. El modelo ratificará la pertenencia a la provincia. El 100% de las acciones estarán en manos del Estado y serán intransferibles”, pero “la sociedad del Estado nos permitirá herramientas de gestión más modernas y acordes a los tiempos actuales”, dijo Caussi. Perotti aún no decidió cuándo lo enviará a la Legislatura.

En la audiencia participaron 82 inscriptos y 22 oradores, entre ellos Claudio Bulacio (ADEERA), el defensor del Pueblo Raúl Lamberto, los diputados Nicolás Mayoraz y Oscar Martínez y la diputada Agustina Donnet, entre otros. Estaba prevista la participación de la diputada Clara García, pero en su reemplazo hablaron dos asesores de Lifschitz: la ex secretaria de Energía Verónica Gesse y el ex ministro de Economía Gonzalo Saglione. Otros oradores fueron Jorge Pascualini, Nicolás Campostrini, Ariel Oliveira, Joaquín Maimónides, Germán Martín, Federico Ferrero, María Isabel Tessa, Carlos Mellano, Guillermo Jenen, Norma López, Emmanuel Canelli, Ignacio Pandullo, Ramón Soqués y Aldo Sotelo.

El Ministerio de Infraestructura analizará toda la información aportada en la audiencia pública para realizar un informe final y luego la ministra Frana resolverá si las tarifas de la EPE aumentarán como propuso Caussi o no.