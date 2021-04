La Justicia no hizo lugar a los amparos presentados por los socios de Newell’s para que se pudiera votar mañana en el club del parque Independencia, así como tampoco influyeron los pedidos que Rafael Bielsa le hizo al presidente Alberto Fernández, de paso ayer por la ciudad. Los comicios, en el mejor de los escenarios, podrían hacerse en la segunda quincena de mayo. La dirigencia leprosa, de igual forma, insistirá hasta último momento por revertir el decreto firmado por Omar Perotti en el marco de las restricciones impuestas para contener el avance de contagios de covid-19.

Foto: Sebastián Granata.

Newell’s necesita de elecciones y los socios no quieren esperar que mejore las perspectiva sanitaria en la provincia. El club está en manos de una Comisión Directiva acéfala por mayoría de renuncias, lo que le quita legitimidad, más aún teniendo en cuenta que los comicios debieron tener lugar en diciembre.

A pesar de lo irrelevante que es el tema en el ámbito nacional, el presidente Alberto Fernández se expresó ayer sobre la situación cuando le preguntaron durante su paso por la ciudad (ver parte): “Rafael (Bielsa) me está volviendo loco, pero es un tema a cuidar y no me voy a meter con eso", reconoció Fernández.

La perseverancia de las autoridades del club y las agrupaciones opositoras por realizar los comicios mañana es debido a que nadie esperaba la prohibición a cuatro días de realizarse. El gobierno provincial nunca puso en riesgo el acto electoral en el parque Independencia, hasta que se conoció el texto del decreto que firmó Perotti el miércoles con las medidas de restricción que se debieron tomar para frente la suba de contagios de Covid-19.

Los socios que acudieron a la Justicia, como se preveía, tampoco encontraron a un juez que le otorgue el amparo reclamado para realizar los comicios. La Justicia no dio lugar y todos los caminos ahora conducen a intentar persuadir a Perotti, algo que se buscará hasta último momento.